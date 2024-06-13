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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Сегодня в Прикамье произошло еще одно ДТП с пассажирским автобусом

Сегодня в Прикамье произошло еще одно ДТП с пассажирским автобусом

13 июня 2024, 11:21
Фото: ЧП Пермь
Пассажирский автобус Пермь-Усть-Качка вылетел в кювет.

Сегодня, 13 июня, в Прикамье произошло еще одно ДТП с автобусом. Как рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе полиции, по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По официальным данным, около 11:30 местного времени, 50-летний водитель автобуса, двигавшегося со стороны Перми в направлении Усть-Качки, во избежание столкновения с впередиидущим экскаватором-погрузчиком, допустил съезд с дроги.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека. Как сообщают в канале «ЧП Пермь», трактор поворачивал в сторону поселка Красный Восход, а автобус маршрута № 339 начал его обгонять, после чего автобус улетел в овраг.

По данным очевидцев, пострадали водитель и кондуктор (якобы кондуктор госпитализирована с травмой позвоночника).

По информации из открытых источников, маршрут обслуживает ООО «АААВТО». В 2022 году с автопредприятием были заключены пятилетние контракты на перевозку пассажиров по нескольким пригородным направлениям, в том числе «Пермь-Усть-Качка».

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