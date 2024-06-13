Сегодня в Прикамье произошло еще одно ДТП с пассажирским автобусом

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Сегодня, 13 июня, в Прикамье произошло еще одно ДТП с автобусом. Как рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе полиции, по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По официальным данным, около 11:30 местного времени, 50-летний водитель автобуса, двигавшегося со стороны Перми в направлении Усть-Качки, во избежание столкновения с впередиидущим экскаватором-погрузчиком, допустил съезд с дроги.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека. Как сообщают в канале «ЧП Пермь», трактор поворачивал в сторону поселка Красный Восход, а автобус маршрута № 339 начал его обгонять, после чего автобус улетел в овраг.
По данным очевидцев, пострадали водитель и кондуктор (якобы кондуктор госпитализирована с травмой позвоночника).
По информации из открытых источников, маршрут обслуживает ООО «АААВТО». В 2022 году с автопредприятием были заключены пятилетние контракты на перевозку пассажиров по нескольким пригородным направлениям, в том числе «Пермь-Усть-Качка».