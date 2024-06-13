«Сказал — убьет, сядет и уйдет на СВО». В Перми домашний тиран бьет жену и тещу

Сейчас Полина подала иск об ограничении мужа в родительских правах. «Я больше не живу с этим человеком, — говорит Полина. — Он и раньше меня бил, а в последнее время всё сильнее. Я снова подала заявления в полицию». По избиению 9 мая мужа Полины приговорили к 60 часам исправительных работ. «Вот сейчас он должен их отрабатывать, — говорит Полина. — Пока спокойнее стал». Полина считает, что он не решится на убийство или какие-то подобные действия, раз полиция занимается делом. Мать с ней не согласна: «Полина привыкла, может, даже жалеет его, но он опасен для нас и ребенка».