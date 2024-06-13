«Сказал — убьет, сядет и уйдет на СВО». В Перми домашний тиран бьет жену и тещу

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Лариса Мартьянова — мама трех дочерей. Несколько лет назад одна из них, Полина, познакомилась по интернету с парнем, стали встречаться, она забеременела, они поженились. Стандартная история обернулась кошмаром после рождения сына. Муж стал всё чаще злоупотреблять спиртным, стал распускать руки. Несколько раз Полина пыталась от него уйти, но не получалось. Она подавала заявление на развод, но не могла прийти в ЗАГС, чтобы завершить начатое. Психологи говорят, что это ситуация объяснимая, жертва попадает в тиски, в условия так называемой созависимости, и вырваться ей очень сложно. Сейчас Полина вынуждена скрываться с сыном, она боится не огласки, а реакции мужа, уверена, что государство никак не сможет ее защитить.
«Она всё понимает, — говорит Лариса. — И то, что это будет повторяться постоянно, и, может, он ее когда-нибудь даже убьет или сделает инвалидом, она знает это. Но ничего не может сделать. Как привязанная». Ситуацию усугубляет то, что Полина не имеет профессии, она бросила колледж, когда забеременела.
По словам Ларисы, дочь училась в коррекционной школе, работает раз от раза, тяжело перенесла беременность и сейчас не справляется в одиночку с малышом. «Как ей помочь, я уже не знаю, — говорит Лариса. — Мы ходили к психологу, психолог объясняла, что это абьюзивные отношения, что он ее мучает, издевается над ней».
Ребенок, внук Ванечка, живет с Ларисой. Год назад бабушка пыталась лишить домашнего тирана родительских прав, так как ребенок, по словам Ларисы, находится в опасном положении: отец очень пьет, а мать в созависимых отношениях.
«Но суд я проиграла, — рассказала Лариса. — Во-первых, он быстро закодировался, в суд принес этот документ. Во-вторых, принес какие-то чеки, свидетельствующие о том, что он что-то покупал ребенку. И суд дал им еще один шанс. И мы какое-то время даже спокойно жили после этого».
Но спокойная жизнь быстро закончилась, он снова сильно запил. И уже в этом году снова начался ад. «Я сходила на работу, — вспоминает Полина. — Заработала денег, купила что-то сыну, себе. Он пришел поздно, около 23:00, просто прижал меня к стене и ударил».
Через шесть дней он снова избил ее. В таком виде, со свежими синяками и травмами, Полина пришла к матери. Женщины приняли решение, что больше не будут терпеть издевательства. Полина подала заявление на развод, подала очередное заявление в полицию об избиении. Уголовное дело возбуждать не стали, но возбудили административное.
Когда муж Полины узнал об этом, он ворвался в дом к теще и избил ее до сотрясения мозга. Состояние женщины было признано нетрудоспособным. Как следует из медицинского заключения: закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей головы, ушибы мягких тканей лица, открытая рана головы.
«Это было очень страшно и больно, он не отдает отчет в своих действиях. Он очень сильно пьет, может, употребляет наркотики, — говорит Лариса. — Я очень его боюсь, конечно, и боюсь за внука. Он же мне угрожает, говорит, что убьет, сядет и уйдет на СВО».
Сейчас Полина подала иск об ограничении мужа в родительских правах. «Я больше не живу с этим человеком, — говорит Полина. — Он и раньше меня бил, а в последнее время всё сильнее. Я снова подала заявления в полицию». По избиению 9 мая мужа Полины приговорили к 60 часам исправительных работ. «Вот сейчас он должен их отрабатывать, — говорит Полина. — Пока спокойнее стал». Полина считает, что он не решится на убийство или какие-то подобные действия, раз полиция занимается делом. Мать с ней не согласна: «Полина привыкла, может, даже жалеет его, но он опасен для нас и ребенка».
Как следует из ответа прокуратуры, 10, 17 и 26 мая от матери и дочери поступило в полицию несколько заявлений о нанесении побоев, об угрозах, об избиении. Сроки рассмотрения заявлений продлены до 25 июня. «Считаю, что должны возбудить уголовное дело, должны оградить нас от него, я просто не знаю, у кого просить помощи, бью в колокола», — плачет Лариса.