Снятый в Перми фильм «Культурная комедия» выйдет в кино с 11 июля

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Снятый в Перми и Пермском крае фильм «Культурная комедия» (12+) выйдет в прокат 11 июля. Съемки кинокартины проходили прошлым летом в знаковых и культурно-исторических местах нашего региона — в Пермском театре оперы и балета, Институте культуры, парке им. А. П. Чехова, а также в пейзажах Губахинского района.
В проекте участвовали и пермяки — они снялись в сцене празднования 300-летия Перми. «Культурная комедия» снята при поддержке министерства культуры Пермского края и Пермской кинокомиссии.
Режиссер «Культурной комедии» Владимир Котт, автор идеи — Ямур Гильмутдинов. Главные роли исполнили такие известные актеры как Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов и другие. По сюжету циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но ничем другим не интересуется. Однако новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы сохранить за собой кресло чиновника, Летаев должен изучить культурное наследие Пермского края. Он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны, и интрига заключается в том, удастся ли ей «облагородить» чиновника?
Ранее сообщалось, что премьера «Культурной комедии» намечена на 25 июля.