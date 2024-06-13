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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Фильм «Культурная комедия», снятый в Прикамье, выйдет в прокат с 11 июля

Снятый в Перми фильм «Культурная комедия» выйдет в кино с 11 июля

13 июня 2024, 11:54
Фото: кадр из фильма / страница на «Кинопоиск»

Фильм «Культурная комедия», снятый в Прикамье, выйдет в прокат с 11 июля

Главную роль пермского циничного чиновника исполнил Алексей Чадов.

Снятый в Перми и Пермском крае фильм «Культурная комедия» (12+) выйдет в прокат 11 июля. Съемки кинокартины проходили прошлым летом в знаковых и культурно-исторических местах нашего региона — в Пермском театре оперы и балета, Институте культуры, парке им. А. П. Чехова, а также в пейзажах Губахинского района.

В проекте участвовали и пермяки — они снялись в сцене празднования 300-летия Перми. «Культурная комедия» снята при поддержке министерства культуры Пермского края и Пермской кинокомиссии.

Режиссер «Культурной комедии» Владимир Котт, автор идеи — Ямур Гильмутдинов. Главные роли исполнили такие известные актеры как Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов и другие. По сюжету циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но ничем другим не интересуется. Однако новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы сохранить за собой кресло чиновника, Летаев должен изучить культурное наследие Пермского края. Он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны, и интрига заключается в том, удастся ли ей «облагородить» чиновника?

Ранее сообщалось, что премьера «Культурной комедии» намечена на 25 июля.

Премьера фильма «Культурная комедия», который снимался в Перми, состоится в июле
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#Видео#Общество#Пермь#Кино#Фильм#Комедия
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