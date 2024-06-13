Снятый в Перми фильм «Культурная комедия» выйдет в кино с 11 июля

Режиссер «Культурной комедии» Владимир Котт, автор идеи — Ямур Гильмутдинов. Главные роли исполнили такие известные актеры как Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов и другие. По сюжету циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но ничем другим не интересуется. Однако новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы сохранить за собой кресло чиновника, Летаев должен изучить культурное наследие Пермского края. Он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны, и интрига заключается в том, удастся ли ей «облагородить» чиновника?