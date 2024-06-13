Стало известно, когда Никита Белых выйдет на свободу

Пермяк Никита Белых стал главой Кировской области в декабре 2008 года. В 2016-м его задержали при получении взятки в 200 тыс. евро, после чего президент РФ Владимир Путин отстранил его от должности. В 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн рублей, а также запретил занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. Наказание бывший чиновник отбывает в ИК-5 под Рязанью.