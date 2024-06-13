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Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выйдет из колонии 21 июня

Стало известно, когда Никита Белых выйдет на свободу

13 июня 2024, 10:46
Фото: Страница Никиты Белых в социальных сетях

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выйдет из колонии 21 июня

Бывший пермский депутат отбывает восьмилетний срок за взятки в ИК-5 под Рязанью.

Бывший пермский депутат и экс-глава Кировской области Никита Белых может выйти из колонии 21 июня. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Кировский областной суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокуратуры на приговор Никите Белых по делу АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО КРИК). Новое заседание состоится 28 июня, а из колонии бывший депутат и губернатор должен выйти 21 июня. А значит освобождению экс-чиновника ничего не препятствует.

Пермяк Никита Белых стал главой Кировской области в декабре 2008 года. В 2016-м его задержали при получении взятки в 200 тыс. евро, после чего президент РФ Владимир Путин отстранил его от должности. В 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн рублей, а также запретил занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. Наказание бывший чиновник отбывает в ИК-5 под Рязанью.

Два года назад Никите Белых предъявили новое обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностными полномочиями). По версии следствия, эти преступления он также совершал, находясь на посту губернатора Кировской области. Однако суд оправдал экс-чиновника по второму обвинению, а по первому освободил от назначенного наказания — два с половиной года колонии — в связи с истечением срока давности.

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#Суд#Уголовное дело#Коррупция#Никита белых
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