Ученые выяснили, что слоны дают друг другу имена

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Ученые пришли к выводу, что слоны называют друг друга по имени прямо как люди. Исследование института Colorado State опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution, сообщает «Новая Хакассия».
Ученые выдвинули гипотезу, что в криках слонов зашифрованы их имена, а затем, чтобы проверить ее, использовали машинное обучение. Когда исследователи включали слонам записи с их именами, животные положительно реагировали: отвечали или шли по направлению к источнику звука. На имена других слонов реакция была менее выраженной.
Попугаи и дельфины тоже умеют звать друг друга. Но они подражают звукам того, к кому они обратились. Слоны же используют имена так же, как люди. То есть они вкладывают в издаваемый звук идею, что считается когнитивным навыком нового уровня. Это означает, что слоны могут быть способны к абстрактному мышлению.
По мнению исследователей, развитие схожих навыков вызвано схожими потребностями. Социальная структура слонов похожа на человеческую: семьи, социальные группы, крупные кланы.
Так же, как и люди, слоны не всегда обращаются друг к другу по имени. Чаще всего они называют имя своих товарищей на больших расстояниях, а также когда взрослые обращаются к детенышам.
Сейчас у ученых новая цель: они хотят узнать, есть ли у слонов названия для предметов, с которыми они взаимодействуют.