Ученые выяснили, что слоны дают друг другу имена

Попугаи и дельфины тоже умеют звать друг друга. Но они подражают звукам того, к кому они обратились. Слоны же используют имена так же, как люди. То есть они вкладывают в издаваемый звук идею, что считается когнитивным навыком нового уровня. Это означает, что слоны могут быть способны к абстрактному мышлению.