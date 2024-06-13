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Updated Сегодня, 06:53

В Чайковском горит магазин автозапчастей

В Чайковском горит магазин автозапчастей

13 июня 2024, 05:29
Фото: МЧС России
Площадь пожара составила 150 кв. м.

В Чайковском огнеборцы МЧС тушат пожар в магазине автозапчастей. Информацию об этом сообщило МЧС России.

По данным ведомства, пожар одноэтажного здания локализован на 360 кв. м., площадь возгорания составила 150 кв. м. Есть риск распространения огня на расположенные рядом строения. По предварительных данным, никто не пострадал.

На место происшествия прибыли 25 специалистов и семь единиц пожарной техники. «Силы и средства наращиваются», пишет пресс-служба ведомства.

UPD: Отрытое горение было ликвидировано. На данный момент проводится разбор и проливка конструкций. На месте работают 33 специалиста и восемь единиц пожарной техники.

Фото: МЧС России
#Пожар#Мчс#Чайковский#Автозапчасти#Пожарная техника#Специалисты#Локализация пожара#Риск распространения
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