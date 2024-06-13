В Чайковском горит магазин автозапчастей

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В Чайковском огнеборцы МЧС тушат пожар в магазине автозапчастей. Информацию об этом сообщило МЧС России.
По данным ведомства, пожар одноэтажного здания локализован на 360 кв. м., площадь возгорания составила 150 кв. м. Есть риск распространения огня на расположенные рядом строения. По предварительных данным, никто не пострадал.
На место происшествия прибыли 25 специалистов и семь единиц пожарной техники. «Силы и средства наращиваются», пишет пресс-служба ведомства.
UPD: Отрытое горение было ликвидировано. На данный момент проводится разбор и проливка конструкций. На месте работают 33 специалиста и восемь единиц пожарной техники.