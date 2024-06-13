В День России при поддержке ЕР в регионах страны прошли праздники дружбы народов

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Андрей Турчак, секретарь генерального совета «Единой России», врио главы Республики Алтай, подчеркнул, что для каждого жителя России его страна означает нечто большее, чем просто место рождения, проживания, работы, создания семьи и воспитания детей.
Андрей Турчак принял участие в фестивале дружбы народов и других праздничных мероприятиях в Горно-Алтайске, пишет mkset.ru.
Наша страна — это великая история, богатая культура и достижения предков. Это наши традиции и духовные ценности. Жители России всегда стояли на защите Родины, и так продолжается по сей день, сообщил Андрей Турчак.
Партия «Единая Россия» организовала в разных субъектах страны праздничные мероприятия, посвященные дружбе народов. В частности, в Омске прошло шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города была создана фотозона и развешаны баннеры-открытки для пожеланий от местных жителей.
Во Владивостоке также были организованы несколько тематических площадок. На центральной площади города волонтеры партии «Единая Россия», а также сотни местных жителей развернули огромный флаг Российской Федерации. Стоит отметить, что подобные мероприятия прошли также в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре, где также были подняты огромные государственные флаги России.
В разных регионах страны прошли традиционные автопробеги. Более 40 автомобилей с российскими флагами проехали по улицам Севастополя. В пробеге приняли участие представители мото- и автообъединений города. В Калуге по городской набережной к площади Победы проехали единороссы и активисты движения «Молодая Гвардия Единой России». В Донецке автоколонна из 20 машин с флагами России проехала через Макеевку до центра Харцызска.
В Московской области участники автопробега начали свой маршрут в Воскресенске. Колонна проехала по главным улицам городов Подмосковья, после чего выстроилась в форме буквы Z.
В Горно-Алтайске представители партии «Единая Россия» совместно с местными жителями подняли 50-метровый флаг России на горе Комсомольской. В Биробиджане состоялось массовое спортивное мероприятие на свежем воздухе, а жители Читы создали самый большой триколор с помощью цветных мелков. Об этом пишет сайт ER.RU.
В Херсонской области добровольцы от партии «Единая Россия» совместно с военнослужащими военной комендатуры раздавали жителям города ленту-триколор и угощали их праздничными пряниками, раскрашенными в цвета российского флага. Во всех городах и районах ЛНР партия провела праздничную акцию под названием «Я люблю Россию».
«День России — особенный день. Этот государственный праздник символизирует величие и славу нашей страны, единство нашего многонационального народа, нашу преданность и теплое душевное отношение к любимой родине.
Чувства патриотизма и ответственности за судьбу России сложно передать словами, но они понятны и близки каждому. Они объединяют нас в единое целое. Служат опорой нашим героям специальной военной операции там, на передовой. Вдохновляют на трудовые подвиги здесь, в тылу. Они дают нам веру в победу и в свою страну.
С праздником! С Днем России!» — сказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Вячеслав Григорьев.