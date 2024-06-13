В День России при поддержке ЕР в регионах страны прошли праздники дружбы народов

Чувства патриотизма и ответственности за судьбу России сложно передать словами, но они понятны и близки каждому. Они объединяют нас в единое целое. Служат опорой нашим героям специальной военной операции там, на передовой. Вдохновляют на трудовые подвиги здесь, в тылу. Они дают нам веру в победу и в свою страну.