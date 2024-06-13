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В День России при поддержке ЕР в регионах страны прошли праздники дружбы народов

В День России при поддержке ЕР в регионах страны прошли праздники дружбы народов

13 июня 2024, 08:12
Фото: ER.RU
12 июня, в День России, во всех регионах страны партией «Единая Россия» были организованы праздничные мероприятия различных форматов. Среди них были патриотические флешмобы, концерты, автопробеги, культурные и спортивные события.

Андрей Турчак, секретарь генерального совета «Единой России», врио главы Республики Алтай, подчеркнул, что для каждого жителя России его страна означает нечто большее, чем просто место рождения, проживания, работы, создания семьи и воспитания детей.

Андрей Турчак принял участие в фестивале дружбы народов и других праздничных мероприятиях в Горно-Алтайске, пишет mkset.ru.

Наша страна — это великая история, богатая культура и достижения предков. Это наши традиции и духовные ценности. Жители России всегда стояли на защите Родины, и так продолжается по сей день, сообщил Андрей Турчак.

Партия «Единая Россия» организовала в разных субъектах страны праздничные мероприятия, посвященные дружбе народов. В частности, в Омске прошло шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города была создана фотозона и развешаны баннеры-открытки для пожеланий от местных жителей.

Во Владивостоке также были организованы несколько тематических площадок. На центральной площади города волонтеры партии «Единая Россия», а также сотни местных жителей развернули огромный флаг Российской Федерации. Стоит отметить, что подобные мероприятия прошли также в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре, где также были подняты огромные государственные флаги России.

В разных регионах страны прошли традиционные автопробеги. Более 40 автомобилей с российскими флагами проехали по улицам Севастополя. В пробеге приняли участие представители мото- и автообъединений города. В Калуге по городской набережной к площади Победы проехали единороссы и активисты движения «Молодая Гвардия Единой России». В Донецке автоколонна из 20 машин с флагами России проехала через Макеевку до центра Харцызска.

В Московской области участники автопробега начали свой маршрут в Воскресенске. Колонна проехала по главным улицам городов Подмосковья, после чего выстроилась в форме буквы Z.

В Горно-Алтайске представители партии «Единая Россия» совместно с местными жителями подняли 50-метровый флаг России на горе Комсомольской. В Биробиджане состоялось массовое спортивное мероприятие на свежем воздухе, а жители Читы создали самый большой триколор с помощью цветных мелков. Об этом пишет сайт ER.RU.

В Херсонской области добровольцы от партии «Единая Россия» совместно с военнослужащими военной комендатуры раздавали жителям города ленту-триколор и угощали их праздничными пряниками, раскрашенными в цвета российского флага. Во всех городах и районах ЛНР партия провела праздничную акцию под названием «Я люблю Россию».

«День России — особенный день. Этот государственный праздник символизирует величие и славу нашей страны, единство нашего многонационального народа, нашу преданность и теплое душевное отношение к любимой родине.

Чувства патриотизма и ответственности за судьбу России сложно передать словами, но они понятны и близки каждому. Они объединяют нас в единое целое. Служат опорой нашим героям специальной военной операции там, на передовой. Вдохновляют на трудовые подвиги здесь, в тылу. Они дают нам веру в победу и в свою страну.

С праздником! С Днем России!» — сказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Вячеслав Григорьев.

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