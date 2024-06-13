В Кузбассе задержали курьера мошенников, забравшего у старушки 100 тысяч рублей

Полицейские установили личность курьера и задержали его. Им оказался 19-летний житель Новосибирска. Парень рассказал, что нашел подработку в мессенджере и приехал в Кемеровскую область на такие нелегальные заработки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ему грозит до пяти лет заключения в колонии.