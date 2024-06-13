В Кузбассе задержали курьера мошенников, забравшего у старушки 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В Белове курьер мошенников забрал у 76-летней женщины 100 тыс. рублей. Пенсионерке позвонила неизвестная девушка и представилась работником правоохранительных органов, пишет VSE42.Ru. Она рассказала, что внучку пенсионерки якобы сбил автомобиль, пострадавшая находится в больнице. Затем в трубке послышался плач девушки, которая назвала женщину бабушкой и сказала, что ей срочно нужны деньги на операцию.
Пожилая женщина собрала свои сбережения и передала приехавшему курьеру. Спустя некоторое время она позвонила дочери и узнала, что та жива и здорова, и поняла, что ее обманули телефонные мошенники.
Полицейские установили личность курьера и задержали его. Им оказался 19-летний житель Новосибирска. Парень рассказал, что нашел подработку в мессенджере и приехал в Кемеровскую область на такие нелегальные заработки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ему грозит до пяти лет заключения в колонии.