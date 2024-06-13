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Published Сегодня, 05:21

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В Кузбассе задержали курьера мошенников, забравшего у старушки 100 тысяч рублей

В Кузбассе задержали курьера мошенников, забравшего у старушки 100 тысяч рублей

13 июня 2024, 05:21
Фото: unsplash.com
Женщина поняла, что ее обманули, когда связалась с дочерью, от чьего лица звонили аферисты.

В Белове курьер мошенников забрал у 76-летней женщины 100 тыс. рублей. Пенсионерке позвонила неизвестная девушка и представилась работником правоохранительных органов, пишет VSE42.Ru. Она рассказала, что внучку пенсионерки якобы сбил автомобиль, пострадавшая находится в больнице. Затем в трубке послышался плач девушки, которая назвала женщину бабушкой и сказала, что ей срочно нужны деньги на операцию.

Пожилая женщина собрала свои сбережения и передала приехавшему курьеру. Спустя некоторое время она позвонила дочери и узнала, что та жива и здорова, и поняла, что ее обманули телефонные мошенники.

Полицейские установили личность курьера и задержали его. Им оказался 19-летний житель Новосибирска. Парень рассказал, что нашел подработку в мессенджере и приехал в Кемеровскую область на такие нелегальные заработки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ему грозит до пяти лет заключения в колонии.

#Происшествия
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