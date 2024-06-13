В музее «Хохловка» появятся причал и благоустроенная набережная

Возведен колодец со ступальным колесом, его в деревне Важ-Пашня обнаружила экспедиция 1987 года. В прошлом году, когда была направлена экспедиция для перевозки колодца, оказалось, что он не сохранился. Однако ученые нашли жителя деревни, сохранившего тот самый ступальный механизм, с помощью которого доставали из колодца вёдра. Поэтому колесо у колодца оригинальное, а всё остальное уже было утрачено, и его воссоздали по старым экспедиционным чертежам. К концу лета появится ещё один колодец — по типу «журавель».