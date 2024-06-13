В музее «Хохловка» появятся причал и благоустроенная набережная

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» появятся новые экспонаты, причал и набережная. Об этом «Новому компаньону» рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.
Из уже сделанного руководитель выделила завершение реконструкции дороги от деревни Скобелевка до ворот музея «Хохловка». Было отремонтировано дорожное полотно, вдоль дороги появилось освещение, обустроен пешеходный тротуар от остановки автобусов до касс музея, отделённый от проезжей части бордюром. Установлен пандус для маломобильных групп населения. Появилось разворотное кольцо, которое позволяет парковать экскурсионные автобусы. Есть остановка с крышей, с лавочкой.
Появилась бесплатная парковка на 45 машино-мест, завершено обустройство большой музейной парковки на 450 машино-мест.
Появились новые музейные объекты: коми-пермяцкая усадьба из деревни Пеклаыб Косинского района, русская изба из деревни Копорушки и скоро их будут публично презентовать. Специалисты музея на финальной стадии сборки избы марийского крестьянина из деревни Красный Луг.
Начался капитальный ремонт административного здания музея. Сейчас прежнее здание демонтировано полностью, и сборка ведется с самого начала. Это будет тёплое здание, в котором будет благоустроенный туалет, водопровод, помещения для проживания сотрудников с ночёвкой в весенне-летний период. Там же будет небольшое пространство для сменных выставок, помещение для мероприятий с детско-семейной аудиторией, чайная с возможностью принимать отдельные группы в формате праздников с каким-то гастрономическим компонентом, а также vip-группы, проводить другие мероприятия, не мешая экскурсионному потоку.
Возведен колодец со ступальным колесом, его в деревне Важ-Пашня обнаружила экспедиция 1987 года. В прошлом году, когда была направлена экспедиция для перевозки колодца, оказалось, что он не сохранился. Однако ученые нашли жителя деревни, сохранившего тот самый ступальный механизм, с помощью которого доставали из колодца вёдра. Поэтому колесо у колодца оригинальное, а всё остальное уже было утрачено, и его воссоздали по старым экспедиционным чертежам. К концу лета появится ещё один колодец — по типу «журавель».
Завершается постройка причала в Хохловке. В конце прошлого года Пермская судоверфь изготовила саму конструкцию причала. Сейчас проходит конкурсная процедура для подрядчиков по проведению дноуглубления. После этого можно причальную конструкцию транспортировать на территорию Хохловского залива и начать монтажные работы. Эти работы будут сделаны в текущем году, чтобы в следующий навигационный период в Хохловке уже принимать суда.
В музее планируют также благоустройство набережной: там должно быть кафе или летний ресторан, входная группа, охрана, сувенирные киоски, лавочки, скамейки, беседки, туалеты.