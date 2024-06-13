В Перми на улице Бахаревской пожарные спасли от огня мужчину

Сегодня, ночью 13 июня, на пожаре в не эксплуатированном здании на ул. Бахаревская в Перми огнеборцы спасли мужчину. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 01:36. Об этом сообщило МЧС по Пермскому краю.