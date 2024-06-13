В Перми на улице Бахаревской пожарные спасли от огня мужчину

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Сегодня, ночью 13 июня, на пожаре в не эксплуатированном здании на ул. Бахаревская в Перми огнеборцы спасли мужчину. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 01:36. Об этом сообщило МЧС по Пермскому краю.
На место происшествия прибыли 23 человека личного состава и четыре единицы пожарной техники. Выяснилось, что на первом этаже строение загорелся бытовой мусор.
Спасателям удалось спасти жизнь пермяка, вызволив его со второго этажа. Пострадавших и погибших на пожаре не оказалось. Горение было ликвидировано в 1:50. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Проводится проверка, уточняются причина и обстоятельства возгорания.