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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

В Перми на улице Бахаревской пожарные спасли от огня мужчину

В Перми на улице Бахаревской пожарные спасли от огня мужчину

13 июня 2024, 07:25
Фото: МЧС Прикамья
По факту инцидента проводится проверка.

Сегодня, ночью 13 июня, на пожаре в не эксплуатированном здании на ул. Бахаревская в Перми огнеборцы спасли мужчину. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 01:36. Об этом сообщило МЧС по Пермскому краю.

На место происшествия прибыли 23 человека личного состава и четыре единицы пожарной техники. Выяснилось, что на первом этаже строение загорелся бытовой мусор.

Спасателям удалось спасти жизнь пермяка, вызволив его со второго этажа. Пострадавших и погибших на пожаре не оказалось. Горение было ликвидировано в 1:50. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Проводится проверка, уточняются причина и обстоятельства возгорания.

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