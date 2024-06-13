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В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Алексеем Новиньковым

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Алексеем Новиньковым

13 июня 2024, 02:53
Фото: 1MI / Администрация Березников
Прощание состоится 13 июня.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Березниковского округа Алексей Новиньков. Об этом сообщила администрация Березников во ВКонтакте.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Михайловича», — написало ведомство в социальной сети.

Церемония прощания с мужчиной пройдет 13 июня в Культурно-деловом центре на ул. Льва Толстого, 50. Гражданская панихида начнется в 10:00.

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