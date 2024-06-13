В Прикамье отменили фестиваль рок-музыки «Небеска»

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Запланированный на конец июля фестиваль рок-музыки «Небеска» отменён. Об этом сообщают организаторы.
«Мы сделали все возможное, чтобы фестиваль состоялся. Но есть обстоятельства, на которые мы повлиять не в силах. По независящим от нас причинам фестиваль „Небеска“ в 2024 году проводиться не будет», — сообщает организационный комитет.
Фестиваль планировался 26 и 27 июля на аэродроме Мыльники вблизи Кунгура. Хедлайнерами фестиваля должны были стать группы «ГУДТАЙМС», «Бригадный подряд», «Артур Беркут», ОБЕ-РЕК.
Купившим билеты предлагают поменять их на билеты фестиваля электронной музыки, который пройдет в Мыльниках 3 августа или же возврат средств.