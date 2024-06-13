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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Организаторы отменили фестиваль «Небеска» в Кунгуре

В Прикамье отменили фестиваль рок-музыки «Небеска»

13 июня 2024, 13:02
Фото: ВКонтакте/Небеска-2024

Организаторы отменили фестиваль «Небеска» в Кунгуре

тив
Сюжет
Кунгур

Запланированный на конец июля фестиваль рок-музыки «Небеска» отменён. Об этом сообщают организаторы.

«Мы сделали все возможное, чтобы фестиваль состоялся. Но есть обстоятельства, на которые мы повлиять не в силах. По независящим от нас причинам фестиваль „Небеска“ в 2024 году проводиться не будет», — сообщает организационный комитет.

Фестиваль планировался 26 и 27 июля на аэродроме Мыльники вблизи Кунгура. Хедлайнерами фестиваля должны были стать группы «ГУДТАЙМС», «Бригадный подряд», «Артур Беркут», ОБЕ-РЕК.

Купившим билеты предлагают поменять их на билеты фестиваля электронной музыки, который пройдет в Мыльниках 3 августа или же возврат средств.

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#Кунгур#Культура#Фестиваль
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