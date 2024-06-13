В рамках Дягилевского фестиваля пройдет спектакль на одном из пермских заводов

Зрители смогут увидеть масштабные заводские корпуса и погрузиться в уникальную атмосферу индустриала. В основе сюжета — диалог «инженера» и «художника», взгляды которых могут кардинально различаться. Зрители в сопровождении артистов Пермского ТЮЗа путешествуют по заводу и исследуют, как искусство и производство взаимодействуют друг с другом. В частности, как индустриальная атмосфера служит источником вдохновения для художников, а технические специалисты находят нестандартные, творческие решения производственных задач.