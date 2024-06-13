В рамках Дягилевского фестиваля пройдет спектакль на одном из пермских заводов

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Музыкальный спектакль-променад «Голос завода» станет специальным событием Дягилевского фестиваля — 2024. Постановка создана лауреатом «Золотой маски», режиссером Михаилом Патласовым на действующем нефтехимическом производстве — заводе «Сибур-Химпром», сообщают в пресс-службе фестиваля.
Зрители смогут увидеть масштабные заводские корпуса и погрузиться в уникальную атмосферу индустриала. В основе сюжета — диалог «инженера» и «художника», взгляды которых могут кардинально различаться. Зрители в сопровождении артистов Пермского ТЮЗа путешествуют по заводу и исследуют, как искусство и производство взаимодействуют друг с другом. В частности, как индустриальная атмосфера служит источником вдохновения для художников, а технические специалисты находят нестандартные, творческие решения производственных задач.
Финалом променада станет симфония, по замыслу композитора Олега Гудачева, рождающаяся из разнообразных звуков завода. Специально для создания симфонии, рождающейся из звуков завода, авторы проекта записывали гул насосов и компрессоров, скрежет и рев двигателей, разговоры инженеров и специалистов. В этом музыкальном произведении электронная музыка сочетается с живыми инструментами и пением.
Показы состоятся 24 июня в 16:00 и 19:00. Для посещения спектакля необходимо предварительно зарегистрироваться. При подтверждении регистрации будет направлено индивидуальное приглашение с подробной информацией о мероприятии. Количество мест ограничено.