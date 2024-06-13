В Соликамске задержаны три торговца наркотиками

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:35
Трое жителей Соликамска, один из которых несовершеннолетний, обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В мае трое молодых людей, один из которых 17-летний юноша, приобрели наркотики, фасовали их, и закладывали в тайники на территории Соликамска. После их задержания наркотики были обнаружены и изъяты у несовершеннолетнего обвиняемого в ходе его личного досмотра и в одном из дачных домов, в котором осуществлялась фасовка веществ для «закладок».
Соликамцам предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, совершенный в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, совершенный в особо крупном размере)
Обвиняемые задержаны, в ходе допросов они признали свою причастность к совершенному преступлению. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.