В Соликамске задержаны три торговца наркотиками

В мае трое молодых людей, один из которых 17-летний юноша, приобрели наркотики, фасовали их, и закладывали в тайники на территории Соликамска. После их задержания наркотики были обнаружены и изъяты у несовершеннолетнего обвиняемого в ходе его личного досмотра и в одном из дачных домов, в котором осуществлялась фасовка веществ для «закладок».