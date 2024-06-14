«Азот» познакомит школьников удаленного поселка с производством

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ познакомит школьников из удаленного пермского поселка Ныроб с химическим производством. В поселке стартовал первый поток обучения в рамках профориентационного проекта „ПрофиСмена“. В нем примут участие 100 школьников.
В Чердынском районе, где расположен Ныроб, нет действующих промышленных предприятий. Визит специалистов из Березников для школьников открывает возможность не только познакомиться с «Уралхимом», но и в дальнейшем связать свою карьеру с химическим производством.
В течение двух недель участников проекта познакомят с востребованными в химической промышленности профессиями, проведут профориентационные мастер-классы, организуют выезд в Березники с экскурсией на производство. Участники «ПрофиСмены», показавшие хорошие результаты и интерес, смогут претендовать на целевое обучение в одном из березниковских вузов, которые готовят профильных специалистов.
Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
— Мы стремимся показать, что работа в химической отрасли — интересное и перспективное направление. Сотрудничество с крупным, зарекомендовавшим себя предприятием — это вклад в стабильное будущее. Филиал «Азот» открыт для молодежи. Мы готовы работать над развитием персонала начиная со школьной и студенческой скамьи.