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«Азот» познакомит школьников удаленного поселка с производством

«Азот» познакомит школьников удаленного поселка с производством

14 июня 2024, 08:39
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
Визит специалистов даст школьникам возможность в дальнейшем связать свою карьеру с химическим производством.

Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ познакомит школьников из удаленного пермского поселка Ныроб с химическим производством. В поселке стартовал первый поток обучения в рамках профориентационного проекта „ПрофиСмена“. В нем примут участие 100 школьников.

В Чердынском районе, где расположен Ныроб, нет действующих промышленных предприятий. Визит специалистов из Березников для школьников открывает возможность не только познакомиться с «Уралхимом», но и в дальнейшем связать свою карьеру с химическим производством.

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

В течение двух недель участников проекта познакомят с востребованными в химической промышленности профессиями, проведут профориентационные мастер-классы, организуют выезд в Березники с экскурсией на производство. Участники «ПрофиСмены», показавшие хорошие результаты и интерес, смогут претендовать на целевое обучение в одном из березниковских вузов, которые готовят профильных специалистов.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

— Мы стремимся показать, что работа в химической отрасли — интересное и перспективное направление. Сотрудничество с крупным, зарекомендовавшим себя предприятием — это вклад в стабильное будущее. Филиал «Азот» открыт для молодежи. Мы готовы работать над развитием персонала начиная со школьной и студенческой скамьи.
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