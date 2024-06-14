Березниковец отдал мошенникам-«криптовалютчикам» 3,9 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Березниках 50-летний горожанин потерял от действий мошенников 3,9 млн рублей. Об этом сообщают в краевом ГУ МВД.
Мужчина пояснил, что в интернете увидел рекламное объявление о возможности заработать деньги путем инвестиций и заполнил анкету. Через некоторое время через мессенджер ему позвонил незнакомец. Представившись сотрудником банка, он рассказал, что нужно создать личный кабинет, перевести на него деньги, чтобы заработать как можно больше на операциях с криптовалютой.
После этого в течение нескольких месяцев потерпевший переводил на счет разные суммы денег, оформляя при этом кредиты, играл на покупке и продаже криптовалюты. Однако обещанной прибыли он не получил и вывести вложенные деньги не смог, так как злоумышленники перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 3,9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется расследование.