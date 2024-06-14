Березниковец отдал мошенникам-«криптовалютчикам» 3,9 миллионов рублей

Мужчина пояснил, что в интернете увидел рекламное объявление о возможности заработать деньги путем инвестиций и заполнил анкету. Через некоторое время через мессенджер ему позвонил незнакомец. Представившись сотрудником банка, он рассказал, что нужно создать личный кабинет, перевести на него деньги, чтобы заработать как можно больше на операциях с криптовалютой.