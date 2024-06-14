Экономисты поясняют, чего ждать от рубля в новых реалиях

— Как известно, банк России уже практически анонсировал это. Жёсткость сохраниться. Я думаю, в июле стоит ожидать, несмотря на то, что к решению, которое мы обсуждаем, были готовы и понимали с 2022 года, что это может произойти. Тем не менее, когда это происходит и, уверен, Банк России правильно оценит проинфляционную природу этого фактора. И без этого фактора Банк России был готов идти на ужесточение денежно-кредитной политики и повысить ключевую ставку. С учётом этого решения вероятность повышения возросла. Я думаю, шансов больше за то, что в июле ключевая ставка будет повышена.