Форвард Би Джей Джонсон ушел из «Пармы» в «Локомотив-Кубань»

В минувшем сезоне баскетболист стал абсолютным лидером по очкам — набрал в Единой Лиге ВТБ 18,5 очков за 38 сыгранных матчей. Кроме того, входил в ТОП-3 лидеров «Пармы» по подборам: в среднем за 38 матчей — 5,1 подбора.