Форвард Би Джей Джонсон ушел из «Пармы» в «Локомотив-Кубань»

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Американский форвард Би Джей Джонсон покидает пермский БК «Парма». Спортсмен решил продолжить карьеру в «Локомотиве-Кубань». У Би Джея был контракт с «Пармой» на один сезон.
В минувшем сезоне баскетболист стал абсолютным лидером по очкам — набрал в Единой Лиге ВТБ 18,5 очков за 38 сыгранных матчей. Кроме того, входил в ТОП-3 лидеров «Пармы» по подборам: в среднем за 38 матчей — 5,1 подбора.
Весной Би Джей набрал 525 очков в 27 играх сезона, став лучшим игроком «Пармы». Предыдущий рекорд принадлежал Джастину Роберсону — 523 очка в 34 играх, сообщала пресс-служба пермского БК в марте.