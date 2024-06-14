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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

Би Джей Джонсон покинул пермский БК «Парма»

Форвард Би Джей Джонсон ушел из «Пармы» в «Локомотив-Кубань»

14 июня 2024, 06:43
Фото: пресс-служба БК «Парма»

Би Джей Джонсон покинул пермский БК «Парма»

Спортсмен был одним из самых результативных игроков нашей команды.
Сюжет
Парма

Американский форвард Би Джей Джонсон покидает пермский БК «Парма». Спортсмен решил продолжить карьеру в «Локомотиве-Кубань». У Би Джея был контракт с «Пармой» на один сезон.

В минувшем сезоне баскетболист стал абсолютным лидером по очкам — набрал в Единой Лиге ВТБ 18,5 очков за 38 сыгранных матчей. Кроме того, входил в ТОП-3 лидеров «Пармы» по подборам: в среднем за 38 матчей — 5,1 подбора.

Весной Би Джей набрал 525 очков в 27 играх сезона, став лучшим игроком «Пармы». Предыдущий рекорд принадлежал Джастину Роберсону — 523 очка в 34 играх, сообщала пресс-служба пермского БК в марте.

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
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