properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

С июня 2024 года открываются прямые авиарейсы из Перми в Ижевск

Из Перми в Удмуртию можно будет добраться меньше, чем за час

14 июня 2024, 12:11
Фото: properm.ru

С июня 2024 года открываются прямые авиарейсы из Перми в Ижевск

Но только один раз в месяц.

С июня из Перми в Ижевск и обратно можно будет улететь на самолете. Время в пути составит 50 минут. Осуществлять авиарейсы будет компания «Ижавиа», об этом говорится в ее официальном телеграм-канале.

Прямые будут выполняться по 17-м числам каждого месяца с июня по октябрь 2024 года. Обратные рейсы — на следующий день. Билеты доступны в тарифах Эконом-Стандарт с багажом до 10 кг и Эконом-Плюс с багажом до 20 кг. Цена начинается от 3 тыс. рублей. Рейсы будут осуществляться на воздушных судах Як-42.

Читайте также:
Пермяков на заходе в Большое Савино приветствуют в …ПензеПилоты самолета рейса «Пермь-Анталья» сообщили о попытке ослепления лазеромОт компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют 100 тысяч рублей
#Авиа перевозки#Большое савино#Аэропорт Большое Савино#Удмуртия#Ижевск#Авиа
Подпишитесь
«Уведу сына в сад и не вернусь». В Прикамье жертва абьюза убила мужа и ждет приговора
Сегодня, 09:15
Какую беду несут «Плохие парни до конца»
Сегодня, 11:28
Назначен новый председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми
Сегодня, 11:18
Все, что нужно знать о сборных на Евро-2024. Памятка для тех, кто вообще не шарит
Сегодня, 08:41
Никита Белых может задержаться в колонии
Сегодня, 10:53
МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае
Сегодня, 10:45
"