Из Перми в Удмуртию можно будет добраться меньше, чем за час

Прямые будут выполняться по 17-м числам каждого месяца с июня по октябрь 2024 года. Обратные рейсы — на следующий день. Билеты доступны в тарифах Эконом-Стандарт с багажом до 10 кг и Эконом-Плюс с багажом до 20 кг. Цена начинается от 3 тыс. рублей. Рейсы будут осуществляться на воздушных судах Як-42.



