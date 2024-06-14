Как понять, что у тебя корь? Отвечают профессионалы

Posted Сегодня, 05:48
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Согласно официальной статистике Роспотребнадзора, в 2023 году уровень заболеваемости корью на территории России стал максимальным за 29 лет. В чем же причина вспышек кори в текущем году и как определить у себя это заболевание, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Лариса Волкова.
Корь является острым инфекционным заболеванием, которое поражает верхние дыхательные пути. Чаще всего болезнь встречается у детей от одного года до восьми лет, однако взрослые также подвержены риску заражения. Среди осложнений воспаление легких, носоглотки, конъюнктивы, отит, менингит, гепатит, миокардит, а также гломерулонефрит. При отсутствии лечение корь может привести к фатальному исходу.
Масштабная вакцинация против кори началась в 1967 года. В течение последних лет уровень заболеваемости значительно вырос. Так, каждый год фиксируется свыше 2 тыс. новых зараженных. Волкова отмечает, что наблюдается увеличение доля заболевших среди подростков и взрослых, которые вакцинированы не были. Такое происходит на фоне того, что дети не были вакцинированы, или же были привиты позднее. Влияние на распространение кори в стране также оказал поток мигрантов из Центральной Азии, большинство которых были не привиты.
В прошлом году количество заразившихся превысило 12 тыс. человек, это в 127 раз больше показателя 2022 года. В 2022 году корью заболели всего около ста человек.
— И пока на снижение уровня заболеваемости корью рассчитывать не приходится. Сопротивляемость иммунитета инфекции с годами снижается, а ревакцинации не проводятся. Кроме того, не все дети привиты от кори, и антивакцинаторское движение серьезно мешает этому процессу. Стрессовое состояние и ослабленный иммунитет из-за пандемии COVID-19 тоже оказывают свое негативное влияние, — пояснила Лариса Волкова.
По словам ученого, человек, заболевший корью, заразен с конца инкубационного периода до четвертого дня высыпаний. При этом передача инфекции окружающим возможна в течение полутора недель, с пятого дня человек не заразен.
Заражение корью происходит при контакте с выделениями из носа или гортани инфицированных людей, во время кашля или чихания, а также при вдохе загрязненным корью воздухом. После того, как инфекция попала во внешнюю среду, она активна в течение первых двух-трех часов, после чего погибает по воздействием ультрафиолета, под нагревом до 50˚С и при высыхании самой среды (к примеру, слюны).
Корь включает в себя скрытый период инкубации продолжительностью в среднем девять дней, с возможным увеличением до 21 дня. Болезнь проходит через три этапа.
Первый этап, известный как катаральный период, начинается резко и сопровождается общей слабостью, головной болью, потерей аппетита и нарушениями сна. Температура тела повышается, иногда достигая 39-40˚C. Насморк с обильными слизистыми выделениями и сухой кашель являются первыми симптомами, и у детей кашель часто становится «лающим», с сопровождающей осиплостью голоса, покраснением слизистых век и светобоязнью. Обычно катаральный период длится 3-5 дней, хотя у взрослых может затянуться до 6-8 дней.
Второй этап, известный как период высыпаний, характеризуется появлением розовых или красных пятен, которые соединяются в сыпь. Первоначально сыпь появляется за ушами, на голове, лице и шее, прежде чем охватить туловище и верхние конечности на следующий день. На третий день сыпь распространяется на нижние конечности, а пятна на лице начинают бледнеть. Этот период сопровождается усилением катаральных симптомов и повышенной температурой.
Третий этап, или период реконвалесценции, характеризуется постепенным улучшением общего состояния заболевшего. Температура тела нормализуется, симптомы воспаления исчезают, включая высыпания. После этого возможно шелушение кожи, в основном на лице.
Эксперт из Пермского Политеха объясняет, что корь и ветрянка можно отличить друг от друга по характеру высыпаний на коже. При кори появляются возвышающиеся над кожей бугорки-папулы, окруженные красными пятнами, которые последовательно появляются на голове, шее, плечах, затем распространяются на грудь, руки и ноги, создавая характерную картину заболевания.
С другой стороны, ветрянка проявляется на коже мелкими пузырьками, наполненными жидкостью, которые позднее превращаются в язвочки и покрываются корками. Отличительной чертой ветрянки является также возможное поражение слизистых оболочек, что является отличительным признаком от кори, где сыпь ограничивается только кожными проявлениями.
Кто входит в группу риска заболевания?
— У взрослых корь часто протекает в более тяжелой форме и может вызвать серьезные осложнения, особенно у людей пожилого возраста или с ослабленным иммунитетом. Беременные женщины, находившиеся в контакте с инфицированным корью, должны обратиться к врачу немедленно и в течение 72 часов получить противокорьевой иммуноглобулин, — говорит Волкова.
Вакцинация является эффективным методом профилактики инфекции. Согласно графику прививок, дети подлежат вакцинации против кори в возрасте 12 месяцев и повторно в 6 лет. Также рекомендуется прививка для взрослых в возрасте 18-35 лет без истории заболевания или информации о прививках от кори. Взрослым рекомендуется провести две прививки с интервалом не менее 3 месяцев. Вакцины от кори обеспечивают прочный иммунитет на протяжении более 20 лет, предотвращая развитие заболевания, даже в условиях эпидемического ухудшения.