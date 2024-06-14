Как понять, что у тебя корь? Отвечают профессионалы

Масштабная вакцинация против кори началась в 1967 года. В течение последних лет уровень заболеваемости значительно вырос. Так, каждый год фиксируется свыше 2 тыс. новых зараженных. Волкова отмечает, что наблюдается увеличение доля заболевших среди подростков и взрослых, которые вакцинированы не были. Такое происходит на фоне того, что дети не были вакцинированы, или же были привиты позднее. Влияние на распространение кори в стране также оказал поток мигрантов из Центральной Азии, большинство которых были не привиты.