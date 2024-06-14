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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Пермский метеоролог рассказал, когда закончится жара в Прикамье

Когда в Прикамье закончится аномальная жара? Отвечает метеоролог

14 июня 2024, 06:31
Фото: ideogram.ai

Пермский метеоролог рассказал, когда закончится жара в Прикамье

В субботу в регионе пройдут локальные ливни с грозами.

Сегодня, 14 июня, на северо-западе Пермского края последний день жары. Остальную часть региона аномальное тепло покинет завтра. Об этом сообщил доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов корреспонденту Properm.ru.

По словам Шихова, следующие несколько дней при этом будут также теплыми. В субботу в крае пройдут локальные ливни с грозами. Высокая вероятность дождей прогнозируется в середине следующей недели, температурный фон при этом не превысит +28…+30˚C.

Напомним, что сегодня в регионе может быть зафиксирован суточный температурный рекорд — воздух в Перми и на большей части края прогреется до +32…+34˚С.

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#Пермь#Тепло#Жара#Прикамье#Дожди#Грозы#Температура#Ливни#Метеорология
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