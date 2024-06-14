Когда в Прикамье закончится аномальная жара? Отвечает метеоролог

По словам Шихова, следующие несколько дней при этом будут также теплыми. В субботу в крае пройдут локальные ливни с грозами. Высокая вероятность дождей прогнозируется в середине следующей недели, температурный фон при этом не превысит +28…+30˚C.



Напомним, что сегодня в регионе может быть зафиксирован суточный температурный рекорд — воздух в Перми и на большей части края прогреется до +32…+34˚С.