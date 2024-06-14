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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Метеорологи рассказали об аномально жарком дне 13 июня в Пермском крае

Максимум — в Добрянке! Метеорологи рассказали, как прошел жаркий четверг в Прикамье

14 июня 2024, 08:18
Фото: ideogram.ai

Метеорологи рассказали об аномально жарком дне 13 июня в Пермском крае

Жара должна покинуть регион завтра.

В Добрянке вчера, 13 июня, установился новый рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня. Столбик термометра поднялся до +32,9°. Предыдущий рекорд города был равен +32,5° и установился в 1998 году.

За минувшие сутки температурный показатель Добрянки стал почти самым высоким среди всех метеостанций, обратили внимание специалисты проекта «Метеоролог и я». Максимум установлен в Чайковском на уровне +33,1° (рекорд +34,9° не был побит).

Фото: научно-популярный проект «Метеоролог и я»

Жара должна покинуть Пермский край завтра, 15 июня, ранее сообщал корреспонденту Properm.ru доктор географических наук, доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.

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#Общество#Пермь#Погода#Аномальная погода#Аномальная жара
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