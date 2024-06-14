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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение вечером 14 июня и сутки 15 июня

МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае

14 июня 2024, 10:45
Фото: unsplash.com

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение вечером 14 июня и сутки 15 июня

Будьте внимательны и не подвергайте себя опасности в непогоду.

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, 14 июня, во второй половине дня, и в течение суток 15 июня местами по Пермскому краю ожидаются сильный дождь и ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с.

В связи с прогнозируемыми природными явлениями в ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Старайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями в ветреную погоду. По возможности не паркуйтесь рядом с ними.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. На время прохождения града воздержитесь от прогулок и поездок, постарайтесь не выходить из дома. О происшествиях сообщайте по номеру 112.

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#Регион#Мчс пермского края#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Штормовое предупреждение
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