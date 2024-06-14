МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае

В связи с прогнозируемыми природными явлениями в ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Старайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями в ветреную погоду. По возможности не паркуйтесь рядом с ними.