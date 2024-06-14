Международный муниципальный форум стран БРИКС в Москве: новые горизонты

Москва, являясь одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, готова поделиться своим богатым опытом в различных сферах городского развития. Российская столица продемонстрирует свои достижения в развитии инфраструктуры, внедрении цифровых технологий и улучшении качества воздуха, которые уже были отмечены международным сообществом. В 2022 году ООН Хабитат присудила Москве первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и пятое место по уровню оказания госуслуг, а в 2023 году город стал лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню пространства инновационного развития.