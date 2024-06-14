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Published Сегодня, 13:53

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Updated Сегодня, 13:55

Международный муниципальный форум стран БРИКС в Москве: новые горизонты

Международный муниципальный форум стран БРИКС в Москве: новые горизонты

14 июня 2024, 13:53
Фото: Пресс-служба АНО МЦМС
На пресс-конференции, состоявшейся 11 июня в ТАСС, министр правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин рассказал о подготовке к Международному муниципальному форуму стран БРИКС, который состоится 27–28 августа 2024 года.

По его словам, ожидается участие представителей всех субъектов России, а также более 200 городов из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ. Деловая программа форума будет насыщенной и разнообразной, участников ждут презентации экспертов, панельные дискуссии, круглые столы и встречи с партнерами по широкому спектру вопросов, таких как муниципальная инфраструктура, социальная сфера, устойчивое развитие городов, управление ресурсами, образование, здравоохранение, культура, туризм и спорт.

Данное мероприятие призвано стать платформой для обмена передовым опытом и налаживания партнерских отношений между муниципалитетами стран-участниц объединения и других регионов мира.

Москва, являясь одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, готова поделиться своим богатым опытом в различных сферах городского развития. Российская столица продемонстрирует свои достижения в развитии инфраструктуры, внедрении цифровых технологий и улучшении качества воздуха, которые уже были отмечены международным сообществом. В 2022 году ООН Хабитат присудила Москве первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и пятое место по уровню оказания госуслуг, а в 2023 году город стал лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню пространства инновационного развития.

Черёмин Сергей считает основным потенциалом сотрудничества обмен лучшими городскими практиками и налаживание диалога между муниципалитетами. Он выразил уверенность, что Международный муниципальный форум стран БРИКС 2024 станет катализатором инноваций и откроет новые возможности для плодотворного сотрудничества и достижения экономического процветания муниципальных территорий и мегаполисов стран-участниц.

Участники пресс-конференции отмечают, что форум уже показал себя как эффективная платформа для обмена передовым опытом, укрепления дипломатических связей и развития взаимовыгодного сотрудничества. В прошлом году Москва принимала участие в организации подобного форума в Санкт-Петербурге, где состоялись многочисленные дискуссии, встречи с экспертами, подписания соглашений о сотрудничестве, а также была организована выставка.

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