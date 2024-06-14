На сентябрьских выборах в Прикамье можно будет проголосовать дистанционно

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Избиратели Прикамья на сентябрьских выборах с 6 по 8 сентября смогут проголосовать дистанционно. Соответствующее решение приняла ЦИК России, сообщают в крайизбиркоме.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться на довыборах в Законодательное Собрание Пермского края по 12 и 20 округам, а также на 22 основных и 4 дополнительных выборах в представительные органы муниципалитетов.
ДЭГ будет проходить параллельно традиционному голосованию на избирательных участках. Кроме того, избиратели смогут проголосовать «на дому», а на довыборах в Заксобрание также проголосовать по месту фактического пребывания по механизму «Мобильный избиратель».
Принять участие в выборах в этом году смогут более полумиллиона избирателей Прикамья, отмечают в крайизбиркоме.
Довыборы по округу №12 связаны со смертью президента АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова, который представлял территорию в ЗС и скончался 8 сентября прошлого года. Довыборы по округу №20 назначены после досрочного сложения полномочий депутата Алексея Инюткина, сменившего место работы и переехавшего в другой регион.