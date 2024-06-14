На СВО погиб замдиректора Коми-Пермяцкого драмтеатра Владимир Трушников

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб заместитель директора Коми-Пермяцкого драматического театра Владимир Трушников. Дата и обстоятельства его смерти не сообщаются.
О гибели Владимира Трушникова сообщается на странице театра в соцсетях. Мужчина учился в Кудымкарском торгово-кулинарном училище и уже тогда посещал театральный кружок и начал участвовать в массовых сценах в спектаклях.
После учебы Владимир Трушников ушел в армию, служил в ВМФ, на подводной лодке, остался на сверхсрочную, окончил школу мичманов и прапорщиков. Служил на Дальнем Востоке на острове Русский, затем во Вьетнаме. В 1992 году он вернулся в Кудымкар и устроился в Коми-Пермяцкий театр заместителем директора по хозяйственной части.
В учреждении Владимир Трушников проработал более 30 лет. Под его руководством в 1999–2000 гг. была проведена масштабная реконструкция главного зала и сцены старого здания театра. Позже началось строительство нового здания театра, сопровождавшееся большими трудностями.
Гражданская панихида по Владимиру Трушникову состоится 14 июня. Церемония прощания пройдёт у главного входа театра с 11:00.