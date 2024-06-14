На СВО погиб замдиректора Коми-Пермяцкого драмтеатра Владимир Трушников

После учебы Владимир Трушников ушел в армию, служил в ВМФ, на подводной лодке, остался на сверхсрочную, окончил школу мичманов и прапорщиков. Служил на Дальнем Востоке на острове Русский, затем во Вьетнаме. В 1992 году он вернулся в Кудымкар и устроился в Коми-Пермяцкий театр заместителем директора по хозяйственной части.