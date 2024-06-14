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Updated Сегодня, 09:22

16 июня из-за фестиваля «Город встреч» в Перми изменится движение транспорта

На время проведения фестиваля «Город встреч» в Перми изменится расписание транспорта

14 июня 2024, 09:20
Фото: Telegram-канал «Пермский транспорт»

16 июня из-за фестиваля «Город встреч» в Перми изменится движение транспорта

Часть автобусов и трамваев увезет пермяков домой, часть поедет по укороченным маршрутам.

В Перми изменится схема движения ряда автобусов и трамваев в связи с проведением летнего фестиваля «Город встреч» в воскресенье, 16 июня. Работу общественного транспорта продлят, сообщили в МКУ «Гортранс».

В районе станции Пермь I будет частично ограничено движение транспорта. В период с 16:00 до 00:00 до остановки «Сквер имени Решетникова» будут укорочены автобусные маршруты №3, 51 и 71. Чтобы уехать в центр города пассажирам нужно будет сесть в автобус на нечетной стороне ул. Монастырской, у «Дома со львами».

После шоу-открытия можно будет уехать в автобусах и трамваях:

  • №3, 51 и71 от остановки «Сквер имени Решетникова»;
  • №10, 14, 50, 60, 68 и 72 отправятся от остановки «ЦУМ»;
  • №15, 20, 53 и 60 отправятся в правобережную часть города от остановки «Улица Окулова»;
  • трамваи №4, 5 и 7 поедут от остановочного пункта «Улица Максима Горького».
Фото: пресс-служба городского департамента транспорта

Другие маршруты будут работать в обычном режиме. Расписание автобусов и трамваев доступно на сайте Гортранса.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Фестиваль#Город Встреч
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