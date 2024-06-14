На время проведения фестиваля «Город встреч» в Перми изменится расписание транспорта

В районе станции Пермь I будет частично ограничено движение транспорта. В период с 16:00 до 00:00 до остановки «Сквер имени Решетникова» будут укорочены автобусные маршруты №3, 51 и 71. Чтобы уехать в центр города пассажирам нужно будет сесть в автобус на нечетной стороне ул. Монастырской, у «Дома со львами».