Назначен новый председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми

Евгений Шайхутдинов родился 10 сентября 1978 года в Красноярске. В 2000 году окончил Красноярский госуниверситет по специальности «Правоведение». Кандидат юридических наук. Указом президента РФ в 2007 году был назначен судьей Арбитражного суда Красноярского края. В 2012 году назначен на должность зампредседателя Арбитражного суда Челябинской области. В сентябре 2018 года он возглавил суд.