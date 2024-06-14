Назначен новый председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Председателем Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми назначен экс-руководитель Арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
Евгений Шайхутдинов родился 10 сентября 1978 года в Красноярске. В 2000 году окончил Красноярский госуниверситет по специальности «Правоведение». Кандидат юридических наук. Указом президента РФ в 2007 году был назначен судьей Арбитражного суда Красноярского края. В 2012 году назначен на должность зампредседателя Арбитражного суда Челябинской области. В сентябре 2018 года он возглавил суд.
С мая прошлого года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в ранге и. о. возглавляла Оксана Лесковец.