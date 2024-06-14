«Ничего мне не можете сделать». Полиция Прикамья проверяет посты девочки-живодерки

Сейчас Telegram-канал заблокирован, на него массово жаловались пользователи мессенджера. На видео и фото девочка избивает бродячую кошку на лестничной клетке, а также запускает стиральную машину с находящимся внутри животным. Также есть фото израненного ежа. При этом девочка уверена, что ей за это ничего не будет.