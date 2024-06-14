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Полиция Прикамья проводит проверку после публикаций в канале девочки-живодерки

«Ничего мне не можете сделать». Полиция Прикамья проверяет посты девочки-живодерки

14 июня 2024, 07:59
Фото: ideogram.ai

Полиция Прикамья проводит проверку после публикаций в канале девочки-живодерки

Автор Telegram-канала утверждает, что она живет в Перми, но подтверждений этому нет.

В редакцию Properm.ru вчера, 13 июня, обратилась девушка, которая рассказала, что волонтеры обнаружили Telegram-канал с фотографиями и видеозаписями издевательств над животными. По словам читательницы, она помогает одному из приютов для животных и увидела запись в чате учреждения, после чего написала об этом в бот Следственного комитета. Автор канала — девочка-подросток — пишет, что она «с Перми».

Фото: Скриншоты записей из Telegram-канала. Сейчас он недоступен.

Сейчас Telegram-канал заблокирован, на него массово жаловались пользователи мессенджера. На видео и фото девочка избивает бродячую кошку на лестничной клетке, а также запускает стиральную машину с находящимся внутри животным. Также есть фото израненного ежа. При этом девочка уверена, что ей за это ничего не будет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили корреспонденту Properm.ru, что по факту жестокого обращения с животными девочкой-подростком обращений и сообщений в органы внутренних дел не поступало. Сотрудники полиции начали проверку информации, размещенной в интернете.

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#Происшествия#Пермь#Животные#Полиция#Домашние животные#Живодер
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