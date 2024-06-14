Никита Белых может задержаться в колонии

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Бывший пермский депутат и экс-глава Кировской области Никита Белых может выйти из колонии 24 июня. Но возможной остается и дата -21 июня, сообщил СМИ адвокат бывшего чиновника Андрей Грохотов.
Ранее сообщалось, что Кировский областной суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокуратуры на приговор Никите Белых по делу АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО КРИК). Новое заседание состоится 28 июня. А значит освобождению экс-чиновника ничего не препятствует.
Пермяк Никита Белых стал главой Кировской области в декабре 2008 года. В 2016-м его задержали при получении взятки в 200 тыс. евро, после чего президент РФ Владимир Путин отстранил его от должности. В 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн рублей, а также запретил занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. Наказание бывший чиновник отбывает в ИК-5 под Рязанью.
Два года назад Никите Белых предъявили новое обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностными полномочиями). По версии следствия, эти преступления он также совершал, находясь на посту губернатора Кировской области. Однако суд оправдал экс-чиновника по второму обвинению, а по первому освободил от назначенного наказания — два с половиной года колонии — в связи с истечением срока давности.