С 15 по 16 июля в Швейцарии пройдёт саммит по Украине, но Россия в нём не участвует. В мероприятии примут участие представители более чем 160 стран, из которых большинство уже подтвердили своё присутствие. Василий Небензя, постпред России при ООН, заявил, что главная цель конференции — представить мирный план Зеленского как ультиматум для России. Запад пытается привлечь на свою сторону как можно больше государств, несмотря на их несогласие с этим.