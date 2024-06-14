Окончание специальной военной операции (СВО) является делом времени, и уже начинают вырисовываться её итоги. Военные, политики и аналитики обсуждают сроки, судьбу президента Украины Владимира Зеленского и будущее России.
Саммит мира в 2024 году — видимая иллюзия
С 15 по 16 июля в Швейцарии пройдёт саммит по Украине, но Россия в нём не участвует. В мероприятии примут участие представители более чем 160 стран, из которых большинство уже подтвердили своё присутствие. Василий Небензя, постпред России при ООН, заявил, что главная цель конференции — представить мирный план Зеленского как ультиматум для России. Запад пытается привлечь на свою сторону как можно больше государств, несмотря на их несогласие с этим.
Как пишет 56orb, Россия и Украина настаивают на выполнении своих условий для прекращения конфликта. Китай предложил провести мирную конференцию с участием обеих сторон, но приглашения России на саммит в Швейцарии нет. Также под вопросом участие в саммите президента США Джо Байдена, из-за чего мероприятие теряет значимость. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Украина и Россия приняли многие принципы китайского плана урегулирования.
Новые прогнозы политиков о завершении конфликта между Россией и Украиной
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что СВО может завершиться в течение нескольких недель, если Запад прекратит поставлять оружие Украине. Он считает, что конфликт закончится после победы России и на её условиях.
Аналогичное мнение ранее высказал президент России Владимир Путин:
— США должны прекратить поставки оружия Украине, и тогда конфликт завершится через 2-3 месяца.
Бывший полковник СБУ Олег Стариков предсказал решающее сражение этой осенью, основываясь на текущей военной обстановке. Многие западные аналитики считают, что прекращение поставок оружия не приведёт к скорому завершению конфликта и укрепит позиции России.
Президент заявил, что дополнительной мобилизации в России не будет, благодаря успешной политике набора контрактников. В прошлом году было подписано более 300 тыс. контрактов, а в этом — более 160 тыс.
Международные организации призывают к немедленному прекращению огня и поиску мирных решений. Страны Европы и Северной Америки поддерживают Украину, подчеркивая её право на самооборону.
Что ждёт Зеленского по окончании конфликта?
Ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считают, что Россия одержит победу в специальной военной операции (СВО), и Украине придётся капитулировать.
Политолог Сергей Марков предполагает, что при пленении президента Украины Владимира Зеленского его ждёт длительное расследование, а если он сбежит за границу, то вероятнее всего, его примут в США, Израиле или Великобритании.