properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Новые прогнозы об окончания конфликта России и Украины

Окончание конфликта России и Украины: новые прогнозы политиков и судьба Зеленского

14 июня 2024, 11:48
Фото: 1MI
Новые прогнозы об окончания конфликта России и Украины
На фоне предстоящего якобы мирного саммита без участия России политики и военные эксперты дают новые прогнозы по срокам завершения СВО. Подробности в нашем материале.

Окончание специальной военной операции (СВО) является делом времени, и уже начинают вырисовываться её итоги. Военные, политики и аналитики обсуждают сроки, судьбу президента Украины Владимира Зеленского и будущее России.

Саммит мира в 2024 году — видимая иллюзия

С 15 по 16 июля в Швейцарии пройдёт саммит по Украине, но Россия в нём не участвует. В мероприятии примут участие представители более чем 160 стран, из которых большинство уже подтвердили своё присутствие. Василий Небензя, постпред России при ООН, заявил, что главная цель конференции — представить мирный план Зеленского как ультиматум для России. Запад пытается привлечь на свою сторону как можно больше государств, несмотря на их несогласие с этим.

Как пишет 56orb, Россия и Украина настаивают на выполнении своих условий для прекращения конфликта. Китай предложил провести мирную конференцию с участием обеих сторон, но приглашения России на саммит в Швейцарии нет. Также под вопросом участие в саммите президента США Джо Байдена, из-за чего мероприятие теряет значимость. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Украина и Россия приняли многие принципы китайского плана урегулирования.

Новые прогнозы политиков о завершении конфликта между Россией и Украиной

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что СВО может завершиться в течение нескольких недель, если Запад прекратит поставлять оружие Украине. Он считает, что конфликт закончится после победы России и на её условиях.

Аналогичное мнение ранее высказал президент России Владимир Путин:

— США должны прекратить поставки оружия Украине, и тогда конфликт завершится через 2-3 месяца.

Бывший полковник СБУ Олег Стариков предсказал решающее сражение этой осенью, основываясь на текущей военной обстановке. Многие западные аналитики считают, что прекращение поставок оружия не приведёт к скорому завершению конфликта и укрепит позиции России.

Президент заявил, что дополнительной мобилизации в России не будет, благодаря успешной политике набора контрактников. В прошлом году было подписано более 300 тыс. контрактов, а в этом — более 160 тыс.

Международные организации призывают к немедленному прекращению огня и поиску мирных решений. Страны Европы и Северной Америки поддерживают Украину, подчеркивая её право на самооборону.

Что ждёт Зеленского по окончании конфликта?

Ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считают, что Россия одержит победу в специальной военной операции (СВО), и Украине придётся капитулировать.

Политолог Сергей Марков предполагает, что при пленении президента Украины Владимира Зеленского его ждёт длительное расследование, а если он сбежит за границу, то вероятнее всего, его примут в США, Израиле или Великобритании.

Владимир Путин назвал два условия для переговоров с Украиной и прекращения огня
Узнать подробнее
Читайте также:
Установка памятника героям СВО около пермского Дома чекистов согласована мэриейНа СВО погиб замдиректора Коми-Пермяцкого драмтеатра Владимир ТрушниковОстались дети и семьи. В Пермском крае прощаются с двумя погибшими на СВО
#Николай Бледных#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь
«Уведу сына в сад и не вернусь». В Прикамье жертва абьюза убила мужа и ждет приговора
Сегодня, 09:15
Какую беду несут «Плохие парни до конца»
Сегодня, 11:28
Назначен новый председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми
Сегодня, 11:18
Все, что нужно знать о сборных на Евро-2024. Памятка для тех, кто вообще не шарит
Сегодня, 08:41
Никита Белых может задержаться в колонии
Сегодня, 10:53
МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае
Сегодня, 10:45
"