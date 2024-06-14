Пермь вошла в ТОП-5 рейтинга по индексу цифровизации «IQ городов»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале поблагодарил Ирека Файзуллина за поддержку проектов Пермского края, а также подчеркнул, что такая высокая оценка деятельности региона по созданию современной и комфортной городской среды — результат общей работы с правительством РФ, девелоперами, ИТ-компаниями, инициативными жителями края.