Пермь вошла в ТОП-5 рейтинга по индексу цифровизации «IQ городов»

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
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Updated Сегодня, 15:33
В заключительный день Международного форума «Умный город», 14 июня, состоялось награждение лидеров индекса «IQ городов». Пермь и Пермский край стали номинантами в ряде категорий, сообщает сайт губернатора и правительства региона.
Индекс «IQ городов» оценивает уровень цифровизации городского хозяйства регионов России по таким направлениям как городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды и т. д.
Прикамье вошло в ТОП-10 лидеров рейтинга по индексу цифровизации «IQ городов». Региону была вручена награда в номинации «за наибольшую активность».
В категории «Крупнейшие города» Пермь оказалась на пятом месте. В данной номинации столица Прикамья обошла Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Красноярск и Самару.
Абсолютным лидером Пермский край стал в категории «Административные центры»: в ТОП-5 вошли Чернушинский округ, городское поселение Кольцово и Краснокамский округ. Последующие места заняли Кунгурский округ, Чайковский, Лысьва и Соликамск.
Также в ТОП-10 категории «Большие города» оказался Пермский округ.
Награды вручали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и заместитель главы Минстроя РФ Константин Михайлик.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале поблагодарил Ирека Файзуллина за поддержку проектов Пермского края, а также подчеркнул, что такая высокая оценка деятельности региона по созданию современной и комфортной городской среды — результат общей работы с правительством РФ, девелоперами, ИТ-компаниями, инициативными жителями края.