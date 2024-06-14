«Постарались идти дальше, больше, выше». Илья Авербух — о фестивале «Город встреч»

Главный акцент в этом сезоне будет именно на тех, кто работал в Перми. Но от коллаборации с федеральными артистами организаторы в 2024 году не отказываются. Илья Авербух говорит, что ведется работа над ошибками с точки зрения организации и световых решений. «Мы постарались уже тоже идти дальше, больше, выше. И еще раз хочу сказать, что все преображается: в этом году все достроилось, набережная прекрасна, это не может не радовать».