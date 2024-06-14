«Постарались идти дальше, больше, выше». Илья Авербух — о фестивале «Город встреч»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
На площадке рядом с причалами Речного вокзала идет монтаж декораций к открытию фестиваля «Город встреч». Здесь главный режиссер шоу-открытия Илья Авербух и генеральный продюсер фестиваля Наталья Галкина встретились с журналистами и рассказали, чего ожидать от масштабного культурного события в текущем году.
По словам Натальи Галкиной, организаторы в прошлом году удивили и себя, и пермяков, заставив заново открыть Пермь и показать лучшие места города. В этом году площадка открытия останется прежней — три палубы на корабле.
Илья Авербух, главный режиссер «Города встреч»:
— Для меня большая честь быть и работать в Перми второй год. Для меня большая честь уже второй год быть и работать в Перми. Фестиваль полюбился пермякам и гостям города, потому что Пермь объединяет, это настоящий город встреч. Благодарю губернатора, ведь в этом есть стратегия развития.
Сейчас сложно в огромной конкуренции больших объединяющих событий, которые происходят в России, найти свое лицо, найти то, что будет отделять тебя от других городов. Все стараются это найти. Мне кажется, фестивалю «Город встреч» удалось найти собственное лицо, в том числе и благодаря эксклюзивным и еженедельным событиям, которые будут проходить в этом году на эспланаде.
Событием эксклюзивного характера Илья называет живой концерт на набережной. Послезавтра, 16 июня, к городской набережной подойдет корабль, который привезет новых звезд. Корабль станет танцевальной площадкой — такого нет больше нигде, а сцена откроется на всех трех палубах. В этом году выступят более сотни артистов и будет много пермских коллективов.
По словам главного режиссера, «Город встреч» — это встреча федеральных и пермских артистов, передача наследия друг другу. Артисты уже три недели учат танцевальные номера, чтобы «вся площадь дышала». Илья Авербух отмечает, что организаторы хотят идти дальше и сделать мероприятие более грандиозным, таким, какого нет ни в одном другом городе России.
— Я уверен, что это событие должно дать толчок, чтобы в следующем году здесь тоже проходил «Город встреч», и вновь пермяки ждали, кто же приплывёт на этом корабле, и как артисты смогут создать нам историю. Конечно, 2024 год является Годом семьи, поэтому выбор Натальи Подольской и Владимира Преснякова [они выступят на открытии фестиваля 16 июня — прим. Properm.ru] — замечательной и крепкой семьи, творческих ребят — не является случайным.
Наталья Галкина говорит, что шоу-открытие будет уникальным и для Владимира Преснякова, и для Натальи Подольской. Обычно такого рода шоу готовятся и «живут» какое-то время, но с артистами, живущими в Москве. Пермь тоже создает уникальное шоу, оно пройдет здесь и сейчас, и больше не повторится. В следующем году будет уже иная программа мероприятий.
«Это должно остаться визитной карточкой Перми, как „Алые паруса“ в Санкт-Петербурге. „Город встреч“ должен быть мероприятием, которое напрямую ассоциируется с городом, становится точкой притяжения и драйвером развития туризма, показывает красоту и широту рек края. Возможно, это какая-то настроенческая история, но в Перми все возможно, в Перми все реально. Мы оставили этот слоган, и в этом году, в Год семьи он звучит так: „Когда мы вместе — всё реально!“, — отмечает Наталья.
Илья Авербух подчеркивает: «Город встреч» — это коллаборация творчества и желания найти эксклюзивность. В прошлом году на эспланаде выступило целое созвездие артистов, абсолютно разножанровых и разных по настроению.
— Сама идея фестиваля «Город встреч» — это взаимное обогащение. Мы сразу презентовали его именно как фестиваль, где одни дополняют других. В прошлом году, безусловно, большой толчок дали федеральные артисты, которые приехали и устроили с нами коллаборацию. Но в этом и заключается основная сила, чтобы полученный опыт был бы подхвачен, и здесь в Перми раскрывались бы свои таланты и самородки, и мы давали бы им эту площадку.
Главный акцент в этом сезоне будет именно на тех, кто работал в Перми. Но от коллаборации с федеральными артистами организаторы в 2024 году не отказываются. Илья Авербух говорит, что ведется работа над ошибками с точки зрения организации и световых решений. «Мы постарались уже тоже идти дальше, больше, выше. И еще раз хочу сказать, что все преображается: в этом году все достроилось, набережная прекрасна, это не может не радовать».