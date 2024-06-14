Пострадавшие при опрокидывании автобуса под Березниками получат до 2 млн рублей

Напомним, 12 июня на 164-м километре трассы Пермь — Березники потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал с трассы и опрокинулся. В Минздраве Прикамья сообщили о 12 пострадавших, трое человек были госпитализированы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).