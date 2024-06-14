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Пострадавшие при опрокидывании автобуса под Березниками получат до 2 млн рублей

Пострадавшие при опрокидывании автобуса под Березниками получат до 2 млн рублей

14 июня 2024, 03:17
Фото: Прокуратура Пермского края
Для получения выплат пострадавшим нужно обратиться в страховую компанию.
Сюжет
Дтп

Пострадавшие 12 июня в ходе автобусной аварии под Березниками получат выплаты до 2 млн рублей от «АльфаСтрахование». Об этом сообщит ТК ВЕТТА со ссылкой на президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгения Уфимцева.

По словам Уфимцева, пассажиры автобуса имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). По сообщению источника, перевозчик имеет действующий договор ОСГОП, заключенный в АО «АльфаСтрахование».

Для получения страховой выплаты пострадавшим необходимо обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате, документом, удостоверяющим личность, документом о произошедшем событии от перевозчика, документом из больницы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизитами банковского счета.

Напомним, 12 июня на 164-м километре трассы Пермь — Березники потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал с трассы и опрокинулся. В Минздраве Прикамья сообщили о 12 пострадавших, трое человек были госпитализированы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).

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#Дтп#Автобус#Березники#Уголовное дело#Страхование#Минздрав#Пострадавшие
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