Пострадавшие при опрокидывании автобуса под Березниками получат до 2 млн рублей

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Пострадавшие 12 июня в ходе автобусной аварии под Березниками получат выплаты до 2 млн рублей от «АльфаСтрахование». Об этом сообщит ТК ВЕТТА со ссылкой на президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгения Уфимцева.
По словам Уфимцева, пассажиры автобуса имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). По сообщению источника, перевозчик имеет действующий договор ОСГОП, заключенный в АО «АльфаСтрахование».
Для получения страховой выплаты пострадавшим необходимо обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате, документом, удостоверяющим личность, документом о произошедшем событии от перевозчика, документом из больницы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизитами банковского счета.
Напомним, 12 июня на 164-м километре трассы Пермь — Березники потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал с трассы и опрокинулся. В Минздраве Прикамья сообщили о 12 пострадавших, трое человек были госпитализированы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).