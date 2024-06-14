Прокурор требует дать убийце девушки из Октябрьского максимальный срок

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
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Updated Сегодня, 12:24
В своей речи в Октябрьском районном суде прокурор потребовал приговорить 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве девушки, к 10 годам колонии. Это максимально возможное наказание для несовершеннолетнего, сообщает 59. ру со ссылкой на источник.
Сегодня, 14 июня, в суде состоялись прения сторон. Это финальный этап судебного процесса, на котором с последней речью выступают гособвинитель (прокурор) и адвокат обвиняемого. Процесс начался в марте.
Трагедия произошла 8 июля прошлого года. Еле живую девушку нашли на железнодорожных путях с серьезными ожогами. Позднее она скончалась в больнице. В совершении преступления обвиняется ее знакомый. По утверждению подростка, он не хотел убивать свою подругу. Якобы девочка посреди ночи захотела пойти в гости к подруге, но из-за сильного алкогольного опьянения запнулась и ударилась головой на рельсы. Сделав вывод, что она умерла, парень решил сжечь тело.
По версии следствия, подозреваемый сам разделался с девушкой после того, как изнасиловал ее. В течение получаса он бил ее камнями и несколько раз возвращался. Зная, что она все еще жива, он облил ее бензином и поджег. Сейчас расследование уголовного дела находится на контроле председателя СУ СК РФ Александра Бастрыкина.
По данным судебной картотеки, подростка судят по ст. 167 ч.1 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба), ст. 131 ч.3 п. а. (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 105 ч.2 п. п.в, д, к УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).