Прокурор требует дать убийце девушки из Октябрьского максимальный срок

По версии следствия, подозреваемый сам разделался с девушкой после того, как изнасиловал ее. В течение получаса он бил ее камнями и несколько раз возвращался. Зная, что она все еще жива, он облил ее бензином и поджег. Сейчас расследование уголовного дела находится на контроле председателя СУ СК РФ Александра Бастрыкина.