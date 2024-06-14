СКР начал проверку безопасности после аварии с автобусом Пермь-Усть-Качка

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Следователи Пермского межрайонного следственного управления СУ СК ро Пермскому краю начали проверку по факту автоаварии с рейсовым автобусом Пермь — Усть-Качка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК Прикамья.
Процессуальная проверка началась по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Предварительно, 13 июня 50-летний водитель транспортного средства допустил съезд автобуса с дороги. Пассажиров в автобусе в этот момент не было.
В ходе инцидента пострадали водитель и кондуктор. Сейчас устанавливаются ве обстоятельства произошедшего.