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СКР начал проверку безопасности после аварии с автобусом Пермь-Усть-Качка

СКР начал проверку безопасности после аварии с автобусом Пермь-Усть-Качка

14 июня 2024, 04:16
Фото: ЧП Пермь
В ходе ДТП пассажиры в автобусе отсутствовали

Следователи Пермского межрайонного следственного управления СУ СК ро Пермскому краю начали проверку по факту автоаварии с рейсовым автобусом Пермь — Усть-Качка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК Прикамья.

Процессуальная проверка началась по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Предварительно, 13 июня 50-летний водитель транспортного средства допустил съезд автобуса с дороги. Пассажиров в автобусе в этот момент не было.

В ходе инцидента пострадали водитель и кондуктор. Сейчас устанавливаются ве обстоятельства произошедшего.

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#Пермь#Авария#Скр#Автобус#Усть-качка#Прикамье#Пассажиры#Следствие#Пострадавшие#УК РФ#Проверка безопасности
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