СКР начал проверку безопасности после аварии с автобусом Пермь-Усть-Качка

Процессуальная проверка началась по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Предварительно, 13 июня 50-летний водитель транспортного средства допустил съезд автобуса с дороги. Пассажиров в автобусе в этот момент не было.



В ходе инцидента пострадали водитель и кондуктор. Сейчас устанавливаются ве обстоятельства произошедшего.