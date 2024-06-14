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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 10:40

Сотрудник МВД из Краснокамска незаконно выдала российский паспорт иностранке

Сотрудник МВД из Краснокамска незаконно выдала российский паспорт иностранке

14 июня 2024, 10:28
Фото: 1MI
Пожилая иностранка не имела права на получение российского документа.
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Паспорт

Бывший сотрудник отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу предстанет перед судом за незаконную выдачу паспорта гражданина РФ. Об этом сообщают в краевом СУ СКР.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника отдела по вопросам миграции. 9 сентября 2023 года инспектор отдела по вопросам миграции, исполняя в указанный день обязанности начальника данного отдела, в нарушение установленного законом порядка, выдала паспорт гражданина Российской Федерации иностранке — 84-летней женщине. Она гражданином Российской Федерации не являлась, и как следствие не могла быть документирована паспортом.

Факт был выявлен следователями совместно с руководством УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292.1 УК РФ (незаконная выдача должностным лицом паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Криминал#Паспорт#Паспорт РФ
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