Стали известны имена двух первых мультистобалльников на ЕГЭ в Пермском крае

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
В Пермском крае определились первые два мультистобалльника по результатам первых пяти экзаменов ЕГЭ. Это выпускники, набравшие высший балл сразу по нескольким предметам.
В пресс-службе министерства образования Пермского края рассказали, что два экзамена на 200 баллов сдали выпускник школы с углубленным изучением отдельных предметов №3 Юрий Ивашкин (Березники) и выпускница пермской школы №146 Ольга Седельникова.
Ольга написала профильную математику и русский язык на максимум баллов, также она сдавала информатику и физику. Юрий получил высший балл за русский язык и химию, написал профильную математику на 98 баллов. Также он сдавал профильную физику, но пока результаты по ней неизвестны. Свое будущее юноша хочет связать с химией и работать на производстве в крупной компании.
Сейчас в перечне высокобалльников (те, кто набрал 81 балл и более) по русскому языку находится более 1,8 тыс. школьников Пермского края. Из них 38 выпускников сдали русский язык на 100 баллов — это ребята из Перми, Очера, Чайковского, Кунгура, Березников и Соликамска. Профильную математику на 81 балл и выше сдали около 830 выпускников, из них 29 человек достигли отметки 100 баллов — это школьники из Перми, Чайковского, Горнозаводска, Куеды, Соликамска и Губахи. Всего же в Прикамье 91 школьник имеет 100 баллов по одному из предметов.