Стали известны имена двух первых мультистобалльников на ЕГЭ в Пермском крае

Сейчас в перечне высокобалльников (те, кто набрал 81 балл и более) по русскому языку находится более 1,8 тыс. школьников Пермского края. Из них 38 выпускников сдали русский язык на 100 баллов — это ребята из Перми, Очера, Чайковского, Кунгура, Березников и Соликамска. Профильную математику на 81 балл и выше сдали около 830 выпускников, из них 29 человек достигли отметки 100 баллов — это школьники из Перми, Чайковского, Горнозаводска, Куеды, Соликамска и Губахи. Всего же в Прикамье 91 школьник имеет 100 баллов по одному из предметов.