properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

В Прикамье стали известны первые мультистобалльники

Стали известны имена двух первых мультистобалльников на ЕГЭ в Пермском крае

14 июня 2024, 07:15
Фото: pecels.com; пресс-служба Минобра Пермского края

В Прикамье стали известны первые мультистобалльники

Ребята смогли сдать по два экзамена на высший балл.
Сюжет
Школа

В Пермском крае определились первые два мультистобалльника по результатам первых пяти экзаменов ЕГЭ. Это выпускники, набравшие высший балл сразу по нескольким предметам.

В пресс-службе министерства образования Пермского края рассказали, что два экзамена на 200 баллов сдали выпускник школы с углубленным изучением отдельных предметов №3 Юрий Ивашкин (Березники) и выпускница пермской школы №146 Ольга Седельникова.

Ольга написала профильную математику и русский язык на максимум баллов, также она сдавала информатику и физику. Юрий получил высший балл за русский язык и химию, написал профильную математику на 98 баллов. Также он сдавал профильную физику, но пока результаты по ней неизвестны. Свое будущее юноша хочет связать с химией и работать на производстве в крупной компании.

Сейчас в перечне высокобалльников (те, кто набрал 81 балл и более) по русскому языку находится более 1,8 тыс. школьников Пермского края. Из них 38 выпускников сдали русский язык на 100 баллов — это ребята из Перми, Очера, Чайковского, Кунгура, Березников и Соликамска. Профильную математику на 81 балл и выше сдали около 830 выпускников, из них 29 человек достигли отметки 100 баллов — это школьники из Перми, Чайковского, Горнозаводска, Куеды, Соликамска и Губахи. Всего же в Прикамье 91 школьник имеет 100 баллов по одному из предметов.

Читайте также:
Какие профессии в колледжах и техникумах Прикамья выбирают чаще и почему это модноВ Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭС 20 июня стартует прием абитуриентов в вузы Перми. Сроки проведения кампании
#Общество#Пермь#Образование#Школа#Стобалльники
Подпишитесь
Дело докеров, споры из пещеры и пермские фромажеры. Самое интересное в арбитраже
Сегодня, 02:00
Когда в Прикамье закончится аномальная жара? Отвечает метеоролог
Сегодня, 06:31
Как понять, что у тебя корь? Отвечают профессионалы
Сегодня, 05:48
На СВО погиб замдиректора Коми-Пермяцкого драмтеатра Владимир Трушников
Сегодня, 05:36
В Перми в выходные будет перекрыто движение по улице Пермской
Сегодня, 03:29
СКР начал проверку безопасности после аварии с автобусом Пермь-Усть-Качка
Сегодня, 04:16
"