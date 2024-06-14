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Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В ходе СВО погиб мотострелок из Нытвенского округа
14 июня 2024, 15:02
Прощание с Михаилом Аликиным пройдет завтра.
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Военная операция на Украине
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#Военная операция на Украине
#Сво
#Нытва
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