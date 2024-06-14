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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В ходе СВО погиб мотострелок из Нытвенского округа

В ходе СВО погиб мотострелок из Нытвенского округа

14 июня 2024, 15:02
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#Военная операция на Украине#Сво#Нытва
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