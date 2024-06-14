В Каме обнаружили семь затонувших судов

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Пермская транспортная прокуратура обнаружила в Каме семь затонувших барж, создающих препятствия собственникам судов и негативно воздействующих на окружающую среду. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Как указывает ведомство, завершилась проверка соблюдения законодательства о безопасности судоходства и охране окружающей среды. Владельцы затонувших судов на данный момент не установлены.
Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд с иском о возложении обязанности на ФБУ «Администрация „Камводпуть“ по организации подъёма и удаления из акватории водного объекта бесхозяйных судов. Суд удовлетворил требования истца.
«Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры», — рассказали в правоохранительных органах.