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Пермская прокуратура обнаружила в Каме семь затонувших барж

В Каме обнаружили семь затонувших судов

14 июня 2024, 07:49
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пермская прокуратура обнаружила в Каме семь затонувших барж

Собственников судов пока не удалось установить.

Пермская транспортная прокуратура обнаружила в Каме семь затонувших барж, создающих препятствия собственникам судов и негативно воздействующих на окружающую среду. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как указывает ведомство, завершилась проверка соблюдения законодательства о безопасности судоходства и охране окружающей среды. Владельцы затонувших судов на данный момент не установлены.

Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд с иском о возложении обязанности на ФБУ «Администрация „Камводпуть“ по организации подъёма и удаления из акватории водного объекта бесхозяйных судов. Суд удовлетворил требования истца.

«Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры», — рассказали в правоохранительных органах.

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#Прокуратура#Кама#Охрана окружающей среды#Баржи#Судоходство
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