В Кузбассе следователи разыскивают злоумышленника, стрелявшего в девочек из оружия

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В городе Топки Кемеровской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении неизвестного мужчины, стрелявшего в девочек из оружия.
Ранее издание VSE42.Ru опубликовало информацию о злоумышленнике. В минувшую среду, 12 июня, мужчина выстрелил из пневматического оружия в 9-летнюю девочку, которая гуляла на улице со своей 6-летней сестрой.
В результате девочка получила травму. Сейчас полиция и Следственный комитет проводят проверку. Правоохранители устанавливают детали инцидента и личность злоумышленника.