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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Кузбассе следователи разыскивают злоумышленника, стрелявшего в девочек из оружия

В Кузбассе следователи разыскивают злоумышленника, стрелявшего в девочек из оружия

14 июня 2024, 06:03
В результате инцидента пострадал 9-летний ребенок.

В городе Топки Кемеровской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении неизвестного мужчины, стрелявшего в девочек из оружия.

Ранее издание VSE42.Ru опубликовало информацию о злоумышленнике. В минувшую среду, 12 июня, мужчина выстрелил из пневматического оружия в 9-летнюю девочку, которая гуляла на улице со своей 6-летней сестрой.

В результате девочка получила травму. Сейчас полиция и Следственный комитет проводят проверку. Правоохранители устанавливают детали инцидента и личность злоумышленника.

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#Происшествия#Стрельба
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