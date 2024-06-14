В Прикамье одобрение Роспотребнадзора получили четыре пляжа

Пробы воды и почвы взяты ещё на десяти пляжах (в местах отдыха у воды) Пермского края, но заключения пока не готовы. Речь идёт о трёх пляжах в Добрянском округе: ниже профилактория «Уральская Венеция», у санатория «Демидково» №1 и 2; о четырёх пляжах на Сылве в Кунгуре: на ул. Воровского, 1 и 10, на ул. Труда и в районе Машзавода; а также о пляжах Осы, Чайковского и на Тимкинском пруду в Гамово.