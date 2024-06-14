В Прикамье одобрение Роспотребнадзора получили четыре пляжа

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
По результатам исследования проб воды и почвы, взятых в предназначенных для отдыха у воды и купания местах в Пермском крае, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам, по состоянию на 14 июня, выдано четырём объектам в регионе. Об этом сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.
Купание и отдых у воды разрешены на пляже на Каме в районе курорта «Усть-Качка», и на трех пляжах в Перми: на реке Сылва у поселка Новые Ляды, на Каме в районе Коммунального моста и на Мотовилихинском пруду.
Проверку не прошла зона рекреации в районе КамГЭС в Перми. Пляжу выдано заключение о не соответствии места рекреации санитарно–эпидемиологическим требованиям.
Пробы воды и почвы взяты ещё на десяти пляжах (в местах отдыха у воды) Пермского края, но заключения пока не готовы. Речь идёт о трёх пляжах в Добрянском округе: ниже профилактория «Уральская Венеция», у санатория «Демидково» №1 и 2; о четырёх пляжах на Сылве в Кунгуре: на ул. Воровского, 1 и 10, на ул. Труда и в районе Машзавода; а также о пляжах Осы, Чайковского и на Тимкинском пруду в Гамово.