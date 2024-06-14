В Прикамье от укусов клещей пострадали свыше 12 тысяч человек

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Published Сегодня, 02:34
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В Пермском крае с начала сезона от укуса клещей пострадали 12 026 человек, среди которых 2 621 ребенок. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Лидерами среди регионов по количествам обращений населения с присасыванием клещей стали Добрянский ГО, Карагайский МО, Пермский МР, Ильинский МО, Краснокамский ГО и Очерский ГО.
Согласно данным лабораторных исследований, 43,6% снятых клещей оказались инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), 3,2% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), 1,3% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), 1,1% — клещевым вирусным энцефалитом.