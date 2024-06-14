Владимир Путин назвал два условия для переговоров с Украиной и прекращения огня

«Как только Киев начнет реальный вывод войск, а также уведомит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно в ту же минут прекратим огонь и начнем переговоры. Речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Если Запад и Киев откажутся — это их ответственность за кровопролитие. Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой», — заявил Владимир Путин во время своего выступления в министерстве иностранных дел РФ.