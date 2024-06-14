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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:04

Президент Владимир Путин предложил провести мирные переговоры с Украиной

Владимир Путин назвал два условия для переговоров с Украиной и прекращения огня

14 июня 2024, 11:02
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин предложил провести мирные переговоры с Украиной

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года.

Президент России Владимир Путин назвал два условия для проведения мирных переговоров с Украиной. По его словам, украинские войска должны быть полностью выведены с территорий Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

«Как только Киев начнет реальный вывод войск, а также уведомит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно в ту же минут прекратим огонь и начнем переговоры. Речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Если Запад и Киев откажутся — это их ответственность за кровопролитие. Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой», — заявил Владимир Путин во время своего выступления в министерстве иностранных дел РФ.

СВО началась 24 февраля 2022 года и до сих пор продолжается. В ходе проведения спецоперации, в состав РФ вошли республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области. Число погибших военнослужащих со стороны России не разглашается — о них, как правило, сообщают местные власти и их родственники.

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#Политика#Общество#Военная операция на Украине#Владимир Путин#Путин#Сво
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