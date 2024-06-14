За первую половину этого года в Сибири вырос спрос на перевозки грузовым транспортом

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:35
В регионе в целом и в Новосибирской области в частности наблюдается увеличение числа запросов на автомобильные грузовые перевозки. В прошлом году «Спецсвязь» осуществила перевозку множества экспонатов внутри Сибирского региона и доставила объекты культурного наследия в столицу региона из Санкт-Петербурга по маршруту, протяженность которого составила 4 000 км.
По итогам работы сибирского филиала «Спецсвязи» за 2023 год можно судить о высокой производительности ведомства — чистая прибыль компании увеличилась на 50%, а выручка выросла на треть, пишет nsk.kp.ru.
Ключевая уставная задача ведомства, которую оно продолжает выполнять, — это доставка секретных отправлений. Показатели растут почти по всем основным векторам деятельности компании. Филиал демонстрирует быстрый рост объемов перевозок опасных и коммерческих грузов, наличных денег и драгметаллов, а также экспресс-отправлений. По данным, предоставленным Зайцевым, «Спецсвязь» была задействована и в перевозке документации ЦИК в период выборов главы государства, к чему компания начала готовиться еще в конце минувшего года.
«Практически за полгода была проделана большая работа, по итогам которой мы доставили бланки для голосования и дополнительную выборную литературу в целости в соответствии со всеми договоренностями. Вся необходимая документация нами была доставлена также в отдаленные и труднодоступные пункты Алтайского и Красноярского края», — поделился специалист.
Также он рассказал, что из-за отсутствия на рынке зарубежных компаний вырос объем перевозок «Спецсвязи», в связи с чем компании пришлось пополнить свой транспортный парк новыми машинами. В распоряжении ведомства теперь есть новые тягачи, фургоны и бронированный транспорт. В этом году тенденция роста сохраняется, и автопарк сибирской «Спецсвязи» продолжает пополняться.
Перемены коснулись и кадрового состава ведомства. Согласно заявлению Зайцева, в настоящее время ведется активный подбор сотрудников с учетом необходимых для работы знаний и умений, физподготовки, несудимости и прочих важных параметров, поскольку им приходится работать с особо ценными отправлениями высокой важности.
«Нам важно в интересах наших клиентов безопасно, надежно, качественно и в срок доставлять отправления из точки А в точку В. Поэтому к нам идут и работают профессиональные кадры с высоким уровнем ответственности», — рассказал Зайцев.
Эксперт уверен, что для решения вопроса с недостатком водителей нужно популяризировать эту профессию.
«Мы действуем в рамках общей стратегии развития ФГУП ГЦСС. Это стратегия дальнейшего поступательного развития, наращивания доли на всех рынках нашего присутствия», — резюмировал руководитель сибирского филиала «Спецсвязи».