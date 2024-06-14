За первую половину этого года в Сибири вырос спрос на перевозки грузовым транспортом

Ключевая уставная задача ведомства, которую оно продолжает выполнять, — это доставка секретных отправлений. Показатели растут почти по всем основным векторам деятельности компании. Филиал демонстрирует быстрый рост объемов перевозок опасных и коммерческих грузов, наличных денег и драгметаллов, а также экспресс-отправлений. По данным, предоставленным Зайцевым, «Спецсвязь» была задействована и в перевозке документации ЦИК в период выборов главы государства, к чему компания начала готовиться еще в конце минувшего года.