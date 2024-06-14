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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Загорелась крыша. В Очере на пожаре погиб человек

Загорелась крыша. В Очере на пожаре погиб человек

14 июня 2024, 08:13
Фото: МЧС Прикамья
По факту инцидента проводится проверка.

Вчера, 13 июня, на пожаре в Очере погиб человек. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 14:43. Об этом сообщили корреспонденту Prореrm.ru в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

Индицент произошел на ул. Шевченко. На место происшествия прибыли 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Выяснилось, что происходит горение кровли дома и надворных сооружений. Пожар был ликвидирован в 15:00.

Проходит проверка, причина пожара устанавливается.

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