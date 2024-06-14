Загорелась крыша. В Очере на пожаре погиб человек

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Вчера, 13 июня, на пожаре в Очере погиб человек. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 14:43. Об этом сообщили корреспонденту Prореrm.ru в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.
Индицент произошел на ул. Шевченко. На место происшествия прибыли 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Выяснилось, что происходит горение кровли дома и надворных сооружений. Пожар был ликвидирован в 15:00.
Проходит проверка, причина пожара устанавливается.