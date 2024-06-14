Зрители «Города встреч» смогут уехать из центра Перми на электричке

Праздничный концерт пройдёт на набережной Камы, у «Счастья не за горами», а после его завершения «Пермская пригородная компания» организует для гостей праздника вечернюю электричку «Пермь-2–Кабельная». На станции Пермь-1 посадка будет осуществляться с двух платформ, для пассажиров будут открыты все двери.