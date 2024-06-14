Зрители «Города встреч» смогут уехать из центра Перми на электричке

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В это воскресенье, 16 июня, в Перми состоится открытие фестиваля «Город встреч». Уехать после концерта-открытия можно будет на специальной электричке, сообщают в краевом минтрансе.
Праздничный концерт пройдёт на набережной Камы, у «Счастья не за горами», а после его завершения «Пермская пригородная компания» организует для гостей праздника вечернюю электричку «Пермь-2–Кабельная». На станции Пермь-1 посадка будет осуществляться с двух платформ, для пассажиров будут открыты все двери.
Расписание отправления электрички с остановок по маршруту:
Ранее стало известно, что для зрителей также будут пущены дополнительные автобусы и трамваи.