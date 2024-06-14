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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Зрители «Города встреч» смогут уехать из центра Перми на электричке

Зрители «Города встреч» смогут уехать из центра Перми на электричке

14 июня 2024, 11:43
Фото: 1MI
Пермская пригородная компания пускает специальную вечернюю электричку до Кабельной

В это воскресенье, 16 июня, в Перми состоится открытие фестиваля «Город встреч». Уехать после концерта-открытия можно будет на специальной электричке, сообщают в краевом минтрансе.

Праздничный концерт пройдёт на набережной Камы, у «Счастья не за горами», а после его завершения «Пермская пригородная компания» организует для гостей праздника вечернюю электричку «Пермь-2–Кабельная». На станции Пермь-1 посадка будет осуществляться с двух платформ, для пассажиров будут открыты все двери.

Расписание отправления электрички с остановок по маршруту:

  • Пермь-2 — 22:40;
  • Пермь-1 — 22:50;
  • ОП Мотовилиха — 22:57;
  • ОП Молодежная — 23:07;
  • Левшино — 23:18;
  • Кабельная — 23:38.

Ранее стало известно, что для зрителей также будут пущены дополнительные автобусы и трамваи.

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#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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