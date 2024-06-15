Не выходит на связь с 10 июня. В Перми идут поиски пропавшего 22-летнего мужчины

Как указывает поисковый отряд, 10 июня молодой человек возвращался с работы. Основные приметы пермяка: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. В день исчезновения был одет в темные штаны, темно-сиреневую толстовку и кроссовки. С собой у мужчины был черный рюкзак.