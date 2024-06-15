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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Перми ищут пропавшего 22-летнего мужчину

Не выходит на связь с 10 июня. В Перми идут поиски пропавшего 22-летнего мужчины

15 июня 2024, 13:24
Фото: Поисковый отряд «Регион59»

В Перми ищут пропавшего 22-летнего мужчину

В день исчезновения молодой человек возвращался с работы.

В Перми идут поиски пропавшего 22-летнего Юрия Бочкарева. Мужчина перестал выходить на связь 10 июня. Об этом сообщил ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Как указывает поисковый отряд, 10 июня молодой человек возвращался с работы. Основные приметы пермяка: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. В день исчезновения был одет в темные штаны, темно-сиреневую толстовку и кроссовки. С собой у мужчины был черный рюкзак.

Всех, кому известно возможное местонахождение пропавшего, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 912 880 41 60, 8 958 244 12 84.

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#Происшествия#Пермь#Поиски#Пропажа#Юрий Бочкарев
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