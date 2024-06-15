Нырнул с пирса. В Прикамье в пруду утонул 14-летний мальчик

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Вчера, 14 июня, в пруду поселка Майский Краснокамского округа утонул мальчик 14 лет. Сообщение об этом поступило в 18:05 в ГУ МЧС по Пермскому краю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Нам место прибыли восемь человек личного состава и четыре единицы техники, в том числе одна лодка, от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Следственными органами начата процессуальная проверка по факту утопления подростка в пруду. Предварительно, 14-летний ребенок находился у водоема без присмотра взрослых. В ходе ныряния в воду с пирса мальчик погиб.
На данный момент идут поиски тела несовершеннолетнего, осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Устанавливаются обстоятельства гибели.