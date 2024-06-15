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Updated Сегодня, 06:12

В поселке Майский Пермского края в пруду утонул 14-летний мальчик

Нырнул с пирса. В Прикамье в пруду утонул 14-летний мальчик

15 июня 2024, 05:25
Фото: unsplash.com

В поселке Майский Пермского края в пруду утонул 14-летний мальчик

По факту утопления несовершеннолетнего СКР начал процессуальную проверку.

Вчера, 14 июня, в пруду поселка Майский Краснокамского округа утонул мальчик 14 лет. Сообщение об этом поступило в 18:05 в ГУ МЧС по Пермскому краю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нам место прибыли восемь человек личного состава и четыре единицы техники, в том числе одна лодка, от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Следственными органами начата процессуальная проверка по факту утопления подростка в пруду. Предварительно, 14-летний ребенок находился у водоема без присмотра взрослых. В ходе ныряния в воду с пирса мальчик погиб.

На данный момент идут поиски тела несовершеннолетнего, осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Устанавливаются обстоятельства гибели.

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