Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления 15-летнего мальчика

Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления несовершеннолетнего в водоеме. Инцидент произошел в пятницу, 14 июня, в поселке Майский во время ныряния в в пруд с пирса. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.