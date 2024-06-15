Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления 15-летнего мальчика

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления несовершеннолетнего в водоеме. Инцидент произошел в пятницу, 14 июня, в поселке Майский во время ныряния в в пруд с пирса. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.
На данный момент идут поиски тела погибшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасного отдыха и пребывания детей на водоемах и в иных общественных местах. На контроле правоохранительных органов также ход и результаты доследственной проверки.
Напомним, сообщение об утоплении 14-летнего подростка поступило в ГУ МЧС Пермского края 14 июня в 18:05. На место прибыли средства и силы от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).