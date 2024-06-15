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Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления 15-летнего мальчика

Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления 15-летнего мальчика

15 июня 2024, 09:36
Фото: 1MI
Инцидент произошел в поселке Майский 14 июня.

Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления несовершеннолетнего в водоеме. Инцидент произошел в пятницу, 14 июня, в поселке Майский во время ныряния в в пруд с пирса. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

На данный момент идут поиски тела погибшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасного отдыха и пребывания детей на водоемах и в иных общественных местах. На контроле правоохранительных органов также ход и результаты доследственной проверки.

Напомним, сообщение об утоплении 14-летнего подростка поступило в ГУ МЧС Пермского края 14 июня в 18:05. На место прибыли средства и силы от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

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